María Corina Machado habría sido recibida por segunda vez por Trump, según fuentes

El presidente Trump se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval el 15 de enero de 2026.

CARACAS. - La líder opositora, María Corina Machado, sostuvo una segunda reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró Caracol Radio. El medio colombiano citó fuentes de la Casa Blanca.

En la conversación se abordaron los planes de transición política y la eventual convocatoria a elecciones en Venezuela , informaron las fuentes. Se aseguró que, en esta nueva cita, además, participaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, quienes escucharon directamente los planteamientos de Machado sobre la hoja de ruta política para Venezuela.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Caracol Radio, Washington considera necesario priorizar la estabilización política y dejar margen de maniobra al régimen que aún controla parte del aparato estatal antes de avanzar hacia una convocatoria electoral. El medio conoció que Machado fue citada para dentro de dos o tres semanas en la Casa Blanca. La dirigente anunció recientemente su pronto regreso a Venezuela.

María Corina Machado, también Premio Nobel de la Paz, fue recibida por Trump por primera vez el pasado 15 de enero. Entonces, al salir del encuentro, la dirigente sostuvo: "Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela".

Por su parte, Trump agradeció en ese momento que Machado le entregase la medalla del Premio Nobel, lo que calificó como "un gesto maravilloso". "Hoy tuve el gran honor de conocer a María Corina Machado. Es una mujer extraordinaria que ha pasado por muchísimas cosas", declaró Trump a través de su plataforma Truth Social.

Viaje a Chile

Este sábado, la vocería oficial de María Corina Machado informó que la política asistirá a la transmisión de mando en Chile, los días 11 y 12 de marzo próximos, atendiendo la invitación hecha por el presidente electo José Antonio Kast.

Durante su agenda en Chile, Machado asistirá al lanzamiento de la Cátedra Sebastián Piñera, de la Universidad del Desarrollo (UDD), a la que fue invitada por la familia del fallecido expresidente.

FUENTE: Con información de Noticias Caracol/Oficina de María Corina Machado