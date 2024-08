Unión Europea advierte de "grave crisis" en Venezuela si Maduro insiste en no mostrar los resultados

“Si Maduro insiste en decir que ha ganado y no quiere entender que para la comunidad internacional sin verificación no hay asunción de resultados, Venezuela podría entrar en una grave crisis y estamos todos intentando evitar que esto ocurra”, señaló Borrel durante su comparecencia ante los medios de comunicación en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander (norte), donde esta semana dirige el curso Quo Vadis Europa.

En ese sentido, el jefe de la diplomacia europea manifestó su preocupación por la situación en Venezuela y exigió nuevamente al régimen venezolano la publicación de las actas electorales por centro de votación que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el régimen, tres semanas después de los comicios se niega a mostrar.

Exige verificación

Borrell insistió en que los resultados emitidos por el Poder Electoral, que han sido denunciados de fraude por la oposición venezolana y cuestionados por gran parte de la comunidad internacional, “no pueden ser aceptados si no hay verificación” y confía en que la comunidad internacional mantenga su exigencia de transparencia.

“Está claro que Maduro no quiere enseñar las actas, ya hubiera debido hacerlo, tiempo ha tenido. Sé que Maduro me ha dedicado palabras muy cariñosas, no es la primera vez, pero yo tengo que insistir en lo mismo, si los resultados no se pueden verificar, no se pueden aceptar”, aseveró.

Luego de la jornada electoral, el CNE proclamó como ganador a Nicolás Maduro, con el 51,95 % de los votos, frente al 43,18% del candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia. Sin embargo, la oposición publicó la copia del 81% de las actas que demuestran que Urrutia es el presidente electo con el 67% de los sufragios.

Ante esto, Borrel destacó que, hasta el momento, sólo se han podido verificar las actas que publicó en una página web la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y la líder opositora María Corina Machado, que es “radicalmente distinta” a la que se promueve desde el chavismo.

Luego de la jornada electoral, el CNE dio como ganador a Nicolás Maduro, con el 51,95% de los votos, frente al 43,18% del candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia. Sin embargo, la oposición publicó la copia del 81% de las actas que demuestran que Urrutia es el presidente electo con el 67% de los sufragios.

Capacidad del TSJ

Por otra parte, el alto representante de la Unión Europea tildó de “colmo del sarcasmo” que el oficialista Nicolás Maduro, quien tiene 13 años en el poder, haya apelado al Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) “para que le defienda”.

Asimismo, cuestionó la capacidad y transparencia del máximo tribunal al llevar a cabo el peritaje de los resultados del proceso electoral solicitado por la dictadura chavista. “No sé qué va a emitir como sentencia porque su función no es contar los resultados electorales“, señaló.

A su vez, se refirió a la represión, persecución y encarcelamientos del régimen contra las protestas ciudadanas que se desarrollaron en el país suramericano en rechazo al fraude electoral y recordó que desde el 28 de julio van más de 2.000 personas detenidas y al menos 24 personas muertas por exigir el respeto a su voluntad popular.

El viernes 16 de agosto, la Unión Europea y 21 países del mundo, en un comunicado conjunto, pidieron a la dictadura Nicolás Maduro la “inmediata” publicación de todas las actas originales y la verificación “imparcial e independiente”, además, rechazaron la represión y violencia poselectoral en esa nación.

FUENTE: Con información de Tal Cual y La Patilla