La creación de empleo en Estados Unidos fue menor respecto a enero, después de fuertes nevadas que paralizaron la actividad y las contrataciones en varias regiones del país, de acuerdo un informe del Departamento de Trabajo.

La economía estadounidense se mantiene fuerte y lo corrobora el estado de casi todos los índices que miden el desarrollo económico, a pesar del desastre económico creado durante cuatro años de gobierno demócrata.

En febrero se crearon 92.000 puestos de trabajo, respecto a la cifra de 126.000 en enero, según datos del gobierno.

La tasa de desempleo subió apenas un 0.01% a 4,4% desde el 4,3% el mes anterior. Sin embargo, hay disponibles más de 7 millones de empleos en todo el país.

La caída en la creación de plazas se debió principalmente a la situación climática y también a un descenso en el sector sanitario por huelgas de protesta a salarios y condiciones laborales que empeoraron durante los cuatro años de gobierno de Joe Biden, señaló la agencia gubernamental. A pesar de que la prensa liberal

Fuertes tormentas invernales

"El empleo en el sector de la información y en el gobierno federal siguió mostrando una tendencia a la baja", agregó el informe. Lo que demuestra el efecto de las acciones de la administración del presidente Donald J. Trump para reducir la enorme burocracia en Washington.

"Febrero es un mes corto y las cifras suelen ser más bajas de manera histórica", dijo Ger Doyle, presidente regional para Norteamérica de ManpowerGroup.

Esto "indica que los empleadores fueron mucho más prudentes en sus planes de contratación al comenzar el mes", añadió Doyle.

El experto dijo que el panorama general muestra un mercado laboral "cauteloso" en el que los empleadores suman puestos donde es imprescindible, como se supone que sea.

El principal asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo en una entrevista que la economía estadounidense es "realmente fuerte" a pesar de la pérdida de empleos. Este no es el único indicador que mide el estado de la economía ni de la inflación para reducir tasas de interés.

Equilibro tras cuatro años de desastre económico

Ahora la prensa de extrema izquierda y los analistas alineados al anterior gobierno critican la veloz y efectiva recuperación después de cuatro años de desastre económico. Cuando Biden estaba en la Casa Blanca los elogios y el optimismo llovían mientras la economía se hundía en sus datos negativos.

Hasset le dijo a CNBC que los observadores deberían "tomar el promedio de varios meses" cuando se trata de las cifras de contrataciones, y añadió que los datos más recientes están dentro de lo previsto "porque la inmigración ha bajado tanto que el nivel de equilibrio del empleo probablemente se sitúa en el rango de 30.000 o 40.000 puestos de trabajo (creados) al mes".

El nivel de equilibrio es el que permite mantener estable la tasa de desempleo.

"Es coherente con todo lo demás que estamos viendo, que es que la economía es realmente fuerte", afirmó.

El gobierno de Joe Biden y sus políticas fallidas crearon en el país la mayor inflación en las últimas cinco décadas, y eso no se revierte de hoy para mañana.

El consumo en fuerte alza

Los datos de febrero también podrían servir de argumento favorable a una reanudación de los recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed, banco central) para estimular la economía.

De hecho, este viernes se conocieron también las cifras de consumo de los hogares estadounidenses, que se mantuvieron estables en enero, y con un ligero descenso de las ventas minoristas también normal en esta época del año.

Según el Departamento de Comercio, las ventas minoristas cayeron un 0,2% en un mes, hasta 733.500 millones de dólares.

Los analistas esperaban una caída de 0,4% en un mes, según el consenso publicado por MarketWatch.

El período estuvo especialmente marcado por varias intensas olas de frío durante casi tres semanas que afectaron distintas regiones del país, lo que limitó los desplazamientos y lastró las compras.

En términos interanuales, este índice, que incluye rubros como las compras en tiendas, las salidas a restaurantes o las cargas de combustible, sigue mostrando una sólida tendencia al alza, del 3,2%.

