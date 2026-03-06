Alto funcionario de EEUU se reúne con líderes de la Iglesia Católica en Cuba

Imagen de una calle de la zona turística de La Habana Vieja.

El coordinador de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado de Estados Unidos se reunió en La Habana con los máximos representantes de la Iglesia católica en Cuba , informó el viernes la embajada estadounidense, en momentos de creciente tensión entre ambos países.

La Iglesia Católica tuvo un papel clave en el fallido deshielo de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana en 2015, tras casi seis décadas de distanciamiento y confrontación política.

Esa política de Barack Obama trajo después más represión, confiscaciones de pequeños negocios "privados" y mayor persecución a los opositores.

De ahí el estallido social casi general de 2021 en Cuba con la muertes de varios manifestantes que negó el gobierno en sus cifras oficiales y la brutal represión contra decenas de miles de cubanos.

Sobre ayuda humanitaria y otros temas

Durante su visita a la isla, cuya duración no fue precisada, Rob Allison "se reunió con el Cardenal Juan de La Caridad y el Obispo Arturo González", que preside la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, "acompañado por nuestro Jefe de Misión Mike Hammer", señaló la misión diplomática en X.

Con ambos clérigos, Allison y Hammer "hablaron sobre la ayuda humanitaria de la Administración Trump que Cáritas ha distribuido en el Oriente de la isla y de la necesidad de que haya un cambio radical. Pero en realidad, el pueblo lo que desea es el fin de la dictadura cubana, de lo contrario será la misma curita de siempre durante 67 años de miseria y falta de todo tipo de libertades para el pueblo.

En enero, el gobierno de Donald Trump anunció el envío de una ayuda por tres millones de dólares para los cubanos damnificados por el huracán Melissa el año pasado. Un mes después, Washington anunció una ayuda adicional de seis millones.

El régimen de La Habana, que acusa también al jefe de misión Hammer de injerencia en asuntos internos del país, calificó esa ayuda como "manipulación política" de Washington, como era de esperar.

Cambio real o otra nueva "curita"

La culpa de la debacle total causada por el castro-socialismo en Cuba siempre recae en el -denominado por el mismo régimen- "imperialismo yanqui".

En el marco de una gira por varios países de Europa en febrero, Hammer visitó el Vaticano, donde el papa estadounidense León XIV -aliado fiel del papa comunista fallecido Francisco- expuso su preocupación por las crecientes tensiones entre Cuba y Estados Unidos.

Las relaciones bilaterales se tensaron tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela el 3 de enero y la presión del presidente Trump para terminar de una vez con la dictadura de 67 años. Trump instó al régimen castrista a "alcanzar un acuerdo antes de que fuera demasiado tarde".

El líder republicano ha dejado bien claro que los cubanos tienen que vivir en libertad y que la hora final del régimen llegó. Por eso declaró la "amenaza excepcional" que el régimen representa para su seguridad nacional de EEUU a sólo 90 millas de distancia. El régimen siempre ha mantenido una estrecha relación con los enemigos jurados de Washington como Rusia, China, Corea del Norte e Irán.

En una entrevista con el canal de noticias CNN, Trump dijo este viernes que "Cuba va a caer dentro de poco".

FUENTE: Con información AFP.