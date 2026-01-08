jueves 8  de  enero 2026
VENEZUELA

Unión Europea plantea levantar sanciones a Delcy Rodríguez si va en la "dirección correcta"

El canciller de la UE, José Manuel Albares, pidió liberar a dos españoles presos e instó a europeos a considerar medidas contra la jefa del régimen de Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece en rueda de prensa en el Palacio de Viana, a 19 de diciembre de 2022, en Madrid (España)

EUROPA PRESS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- A tono con el proceso de entendimiento iniciado por EEUU con Venezuela, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, propuso al bloque de países europeos reconsiderar las sanciones que pesan sobre Delcy Rodríguez, nueva jefa del régimen de Venezuela, tras la deposición de Nicolás Maduro, si toma “la dirección correcta” en su desempeño.

Confirmó que se remitió al nuevo régimen una comunicación para exigir la liberación de los españoles que se encuentran "injustamente retenidos" en el país. "Yo creo que sería un gran gesto y un gran arranque", dijo Albares en entrevista a una televisora española, recogida por agencias.

Las sanciones de la UE contra Rodríguez, que prohíben su entrada a Europa y congelan sus bienes, se emitieron en 2018 y se reconfirmaron en diciembre pasado por un año más hasta enero de 2027, con base a sus “acciones” en contra del estado de derecho, violaciones de derechos humanos y represión de opositores en Venezuela.

En enero de 2020, Rodríguez protagonizó el escándalo Delcygate que significó su reunión con el entonces ministro del gobierno de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, en el aeropuerto de Barajas de Madrid con el conocimiento del presidente de gobierno español, desconociendo las sanciones de la UE.

Sanciones a Delcy Rodríguez

Albares pide ahora reconsiderar las sanciones, en momentos en que el gobierno de EEUU presentó un plan de tres pasos a Venezuela que implica controlar la producción petrolera para la estabilización económica del país a cambio de levantar sanciones impuestas a PDVSA, tras la intervención militar del 3 de enero en la madrugada.

Argumentó su propuesta a Europa.

Según explicó, la Unión Europea tiene “una norma no escrita, pero una que solemos establecer es que nunca" se incluye en los paquetes de sanciones al presidente de un país para poder "mantener siempre un diálogo abierto".

"Así que tendremos de nuevo todos los europeos que volvernos a plantear esa situación", dijo en la solicitud de hacer excepciones a estas sanciones y la propia Rodríguez, quien fue autorizada a viajar a Bruselas para participar en la cumbre entre la UE y la CELAC en julio de 2023, precisamente bajo la presidencia de turno española de la UE, aun con sanciones.

Rumbo de Venezuela

“Entró perfectamente, no solamente en el territorio de la Unión Europea y en Bruselas sino en el propio edificio del Consejo y estuvo representando a Venezuela", destacó.

Albares hizo énfasis en que "las sanciones son un instrumento para conseguir un fin, no un fin en sí mismo". "Lo que nosotros queremos no es que las sanciones duren, sino que desaparezcan lo antes posible porque querrá decir que la causa que las generó desapareció", subrayó.

Y completó que si Venezuela “da pasos en la dirección que nosotros deseamos deberían de desaparecer y yo me alegraré mucho de ello y seré el primero en solicitarlo, porque España siempre va a estar al lado de los pueblos hermanos de América Latina".

FUENTE: Información Europa Press

