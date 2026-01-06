Delcy Rodríguez en la mira, EEUU y la Unión Europea exigen medidas precisas en Venezuela

MIAMI. - Delcy Rodríguez , jefa transitoria de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, ha sido emplazada por el gobierno de EEUU y la Unión Europea para que adopte medidas precisas en favor de sus intereses, en el marco de la cooperación a la que se comprometió en el tiempo en que dirija el país.

La administración estadounidense le exigió a la exvicepresidenta y exministra de Petróleo de Maduro un conjunto de medidas para salvaguardar aspectos de importancia para EEUU, como condición para evitar acciones futuras, según informó un medio de este país, basado en la advertencia de Trump de consecuencias “peores” que las de Maduro si Rodríguez no “cumple” con los lineamientos de Washington.

VENEZUELA Trump advierte que Delcy Rodríguez "pagará un precio más alto" que Maduro "si no hace lo correcto"

Las demandas estadounidenses se dieron a conocer este 5 de enero cuando Rodríguez fue juramentada en la Asamblea Nacional, que preside su hermano Jorge Rodríguez, como “presidenta”, lo que la erige ahora como pieza clave para conducir el país, envuelto en crisis política y económica, hacia una transición pacífica, una de las iniciales exigencias estadounidenses.

Su juramentación se dio luego de que afirmó que estaba lista para trabajar con la administración Trump y abogó por una relación equilibrada y respetuosa con EEUU.

También este lunes, el presidente Trump dijo tener “la sensación” de que Rodríguez está “cooperando” con las autoridades estadounidenses, “de que ama a su país y quiera que su país sobreviva”.

De EEUU a Delcy Rodríguez

Aunque un alto funcionario de Trump eludió confirmar la versión sobre las demandas estadounidenses, aseguró a la publicación que por el momento están enfocados en “que el país se mantenga estable en el avance hacia los intereses estadounidenses”.

Las medidas que exigió el gobierno de EEUU a Delcy Rodríguez son básicamente tres, según reveló un funcionario estadounidense señalado de estar familiarizado con los asuntos internos.

“Acabar con el flujo de drogas; expulsar a agentes iraníes, cubanos y de otros países o redes hostiles a Washington; y detener la venta de petróleo a adversarios de EEUU”, informó.

También se espera que Rodríguez facilite “elecciones libres y se retire”, según las fuentes que no precisaron el tiempo ni hablaron de una transición, tras las elecciones de 2024.

No obstante, los plazos para la adopción las demandas son flexibles, y los funcionarios estadounidenses insisten en que no hay elecciones inminentes.

El secretario de Estado Marco Rubio declaró este lunes que EEUU "establecerá las condiciones para que ya no tengamos en nuestro hemisferio una Venezuela que sea la encrucijada de muchos de nuestros adversarios en todo el mundo, incluidos Irán y Hezbolá, que ya no nos envíe bandas de narcotraficantes que ya no nos envíe barcos con drogas, que ya no sea un paraíso del narcotráfico".

Intereses de la Unión Europea

En este contexto, la Unión Europea también tiene los ojos puestos en Delcy Rodríguez, quien integra la lista de 69 sancionados por el bloque, y ha hecho públicas sus demandas a la sustituta de Maduro, a quien no reconoció como presidente electo.

Al fijar posición la Comisión Europea sobre la juramentación de Rodríguez dijo que mantendrá sus contactos con la jefa de Venezuela con la finalidad de “salvaguardar sus intereses y defender sus principios”.

“Lo que haremos en este caso es lo que hemos hecho hasta ahora, aunque no hayamos reconocido la legitimidad del presidente (depuesto por EEUU) Maduro, y lo mismo en el caso de Delcy Rodríguez”, indicó la portavoz comunitaria Anitta Hipper en conferencia de prensa.

FUENTE: Con información de politico.com; agencias, Infobae