UNPACU anuncia ayuno en solidaridad con Ariel Ruiz Urquiola

El grupo opositor Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que con frecuencia convoca a realizar ayunos para acompañar a prisioneros políticos y huelguistas, anunció que durante toda la jornada de este miércoles sus miembros estarán sin ingerir alimentos ni bebidas en apoyo a Ruiz Urquiola.

“También vamos a raparnos la cabeza como gesto simbólico con Ariel. El miércoles estaremos todo el día en huelga; otros activistas estarán llenando las ciudades de pegatinas, octavillas e impresos”, aseguró a CubaNet José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU.

La iniciativa, confesó el opositor, surgió de Carlos Amel Oliva, miembro del movimiento opositor y promotor de Cuba Decide.

“Los Ruiz Urquiola son una familia que representan la dignidad completa de un pueblo que calla por terror. Esta acción es lo que podemos hacer ahora: raparnos la cabeza en señal de protesta. Invitamos a estar en su misma situación por 24 horas, para que las personas sientan el rigor de lo que él está sufriendo, allí sentado, sin comer ni beber”, expresó Oliva.

Por su parte, Omara Ruiz Urquiola agradeció el gesto y aseveró en una transmisión en vivo a través de la página de Facebook de la UNPACU que su hermano había cortado comunicación con ella por intentar convencerlo de que abandonara la idea de realizar una huelga, teniendo en cuenta su estado de salud.

“Yo no quería, pero cuando él toma una decisión de esa índole llega hasta el final”, recalcó la exprofesora y activista cubana.

“Es inaudita la actitud de estas organizaciones” que no toman “una postura frontal y respetuosa para con el pueblo cubano respecto a la dictadura. Aceptan que lo sucede en Venezuela o Nicaragua tiene características de dictadura, sin embargo, cuando se trata de Cuba, esconden la cabeza en la arena como el avestruz”, lamentó Omara.

Ruiz Urquiola también recordó que actualmente se encuentra en curso una demanda contra el régimen de La Habana que debe ser presentada próximamente por dos ONG alemanas ante la ONU. No obstante, teme que la justicia internacional no provoque ningún efecto.

En 2018, la Comisión de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas comunicó al Gobierno cubano que Ariel Ruiz Urquiola debía ser indemnizado en un plazo de seis meses por su arresto y condena. Sin embargo, hasta el momento, el régimen no ha cumplido la solicitud de ese órgano internacional.

Al mismo tiempo, una petición en la plataforma change.org que ha recogido más de 10 000 firmas solicita a Amnistía Internacional (AI) una moción de protección a Ariel Ruiz Urquiola una vez que regrese a Cuba.

“Esta vez sí hay pruebas (de la inoculación de una enfermedad a un disidente del régimen); no es como cuando Laura Pollán u Oswaldo Payá. Tenemos las pruebas y es importante agotar todas las posibilidades. Ya no nos queda nada que perder, porque hasta la salud nos han robado. Lo que tenemos que hacer es apostarlo todo, hasta la respiración, para que esta vez sí se sepa y no quede duda de que esto se llama dictadura y que nos están masacrando a los cubanos”, dijo Omara durante su transmisión en vivo.

“Con algunos (periodistas, opositores, activistas o disidentes) prueban con la cárcel, pero cuando no pueden doblegar a la persona, entonces utilizan al Ministerio de Salud Pública, que es una instancia represiva, para doblegar las voluntades de los que nos atrevemos a alzar la voz contra la dictadura”, también denunció Omara.

A finales de 2019, Ariel Ruiz Urquiola aseguró que poseía pruebas médicas que demostraban que el régimen cubano le había inoculado el VIH mientras se encontraba ingresado en el Hospital provincial “Abel Santamaría”, de Pinar del Río.

No es la primera vez que Ruiz se declara en huelga de hambre, pero sí es la primera ocasión en que lo hace tras su diagnóstico como portador del VIH.

Según sus denuncias, las cepas del virus que le fueron inoculadas son mortales y coinciden con las que se utilizan para fabricar las vacunas. El biólogo y activista está obligado cada tres meses a recibir tratamiento en el extranjero, donde único tiene acceso a los medicamentos de última generación.