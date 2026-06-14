Urgen reestructuración de la deuda externa de Venezuela con transparencia y participación del FMI

La deuda de PDVSA más el de la República de Venezuela superan 50% de la deuda externa pública (foto fachada de Pdvsa en Caracas)

CARACAS. - La reestructuración de la deuda pública externa de Venezuela , tanto de la República como de la petrolera estatal PDVSA, cuyo inicio se anunció el 13 de mayo pasado, debe llevarse a cabo con urgencia y transparencia , exhortó la Academia de Ciencias Económicas venezolana a las autoridades de Economía del país

Para ello, es necesaria la participación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para asegurar la sostenibilidad y credibilidad ante los acreedores.

“Exhortamos a las autoridades a asumir, con la gravedad y urgencia que esta materia comporta, una estrategia y desarrollo del proceso de reestructuración de la deuda pública externa que efectivamente contribuya a la recuperación económica y social del país”, señaló la institución colegiada en un comunicado difundido este sábado.

Afirmó que de no reestructurar el servicio de los compromisos en forma favorable, “Venezuela permanecerá aislada de los principales mercados financieros internacionales, en detrimento de sus posibilidades de recuperación económica y social”.

Deuda de Venezuela, desafío sin información

Los académicos fijaron su opinión técnica acerca del proceso a partir de la Licencia General 58 emitida por la OFAC y publicada el 5 de mayo, y de la designación de las firmas estadounidenses Centerview Partners, como asesor financiero, y el escritorio de abogados Hogan Lovells US LLP para la asesoría legal, en el marco de la reanudación de relaciones con el FMI.

En el comunicado, subrayó la complejidad del desafío de asumir la reestructuración que incluye la falta de pagos por parte de la República, PDVSA, Corpoelec y Sidetur desde noviembre de 2017, y la cual también afecta a las obligaciones con organismos multilaterales, proveedores y contratistas, además de los juicios y laudos arbitrales con sentencias dictadas o en curso, entre otras.

Aunque aseguró no disponerse de información oficial sobre el monto de la deuda externa, indicó que según estimaciones independientes “no existe la capacidad actual de pago de los organismos endeudados, “aun sin tomar en cuenta el financiamiento necesario” para la recuperación del país y la atención de las necesidades más urgentes de la población.

No obstante, es obligatorio asegurar la legitimidad y transparencia del proceso y la sostenibilidad de los resultados, afirmó

“Esta Academia considera imprescindible enmarcar el proceso de reestructuración en un programa formal de recuperación, crecimiento y estabilización de la economía y de reformas institucionales con el apoyo de los organismos multilaterales y de la comunidad financiera internacional”.

FMI necesario para la credibilidad

Advirtió que es impostergable actualizar y validar las estadísticas que componen las cuentas nacionales y fiscales del país, y también diseñar cláusulas contractuales para reducir probables perturbaciones a las negociaciones y todo el proceso de reestructuración.

Hizo énfasis en la participación del FMI en la reestructuración de la deuda pública externa como “condición necesaria para asegurar de la sostenibilidad y ganar la credibilidad”

Tanto el FMI como el Banco Mundial “ofrecerían asistencia técnica especializada y probablemente facilidades de financiamiento diseñadas para países que confrontan problemas similares a los que nos afectan”, recalcó por lo que consideró decisiva una efectiva coordinación interinstitucional.

“Es menester construir consensos para sustentar la validez y sostenibilidad de la reestructuración”, aseguró la Academia.

Pronunciamiento ANCE 12 de junio 2026

FUENTE: Comunicado Academia Nacional de Ciencias Económicas