Vecchio expresa su apoyo a la protesta de los docentes venezolanos

Vecchio reiteró que el dictador Nicolás Maduro continúa demostrando la amenaza que significa no solo para el país sino también para la región.

“Ha demostrado su talante de dictador, amenazando y reprimiendo a los venezolanos”, dijo.

Nicolas-Maduro-Cilia-Flores-Venezuela.jpg Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores saludan a las afueras del palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela. AP/ARIANA CUBILLOS

Educadores y sociedad civil marcharon este lunes 5 de octubre para exigir mejores condiciones laborales y la salida del régimen de Nicolás Maduro.

Los manifestantes llegaron hasta la sede del Ministerio del Trabajo, en la Plaza Caracas. Allí reclamaron que no tienen un salario que les permita vivir con dignidad, reseñó El Nacional.

“¿Quién le va a dar clase a sus hijos? Porque si no hay educación, no hay progreso en un país. Y lamentablemente estamos aquí porque los maestros no tienen salario digno”, manifestó una de las manifestantes.