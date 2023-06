Venezolano desaparecido en Ecuador publica dramático video

"Si tienes información sobre la ubicación de Rolando Antonio González Vargas, comunícate de inmediato con las autoridades. Desapareció el 11 de junio en el Malecón de Puerto López".

https://twitter.com/FiscaliaEcuador/status/1669021672173707269 #ATENCIÓN | #Manabí: si tienes información sobre la ubicación de Rolando Antonio González Vargas, comunícate de inmediato con las autoridades. Desapareció el 11 de junio en el Malecón de #PuertoLópez.#DesaparecidosEcuador pic.twitter.com/HNbrcAz9E1 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 14, 2023

González publicó un video en su red social antes de su desaparición asegurando: "estoy en Puerto López, hay dos tipos persiguiéndome en una moto con una pistola. Me dicen que no me quieren robar... Me quieren... Me metí en una casa, quieren llamar a la Policía, por favor ayúdenme. Estoy en Puerto López al final de la playa. Es urgente, mi nombre es Rolando González. Yo soy venezolano, yo soy extranjero”, también proporcionó su identificación de cédula como venezolano.

Según el Vistazo, la Organización Internacional de Policías (OIPOL) informó que el joven venezolano pudo haber sido secuestrado por una banda criminal que opera en Puerto López.

La OIPOL informó que la víctima estaba comiendo en un restaurante y pudo ser confundido con un miembro de otra pandilla.

Las autoridades ecuatorianas investigan el caso e incluso ya tendrían identificada la casa donde el extranjero grabó el video.

FUENTE: Redacción Con información de El Vistazo