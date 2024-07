Venezolanos acuden masivamente a centros de votación este 28J

En el céntrico municipio Libertador, el centro de votación en el Liceo Andrés Bello, se observaron hileras de ciudadanos a la espera de poder sufragar. Algunos de ellos denunciaron que el proceso estaba demorado.

La electora Janeth Nieto, de 45 años de edad, expresó que tenía más de una hora en la cola y no avanzaba, mientras otras gritaban “queremos votar, queremos votar”, pero luego comenzó a fluir.

En el liceo Fermín Toro, en el Centro de Caracas, en el que votan más de 8 mil electores, en conversación con DIARIO LAS AMEÉRICAS, ratificaron su compromiso con el voto como la única vía para el cambio político en Venezuela.

Compromiso de los venezolanos por el cambio

“Hoy me motivó a votar mi deber como venezolano. Espero lo mejor, porque siempre hubo una esperanza de que podamos salir de estos 25 años de miseria y destrucción”, dijo el votante David Alarcón, de 61 años.

En El Paraíso, Gabriela Hernández, coordinadora del centro de votación en el Colegio San José de Tarbes, señaló que el proceso se desarrolla con normalidad y que desde la noche del sábado ya había personas haciendo cola para votar.

En el municipio Chacao, hacia el este de la capital, cientos de personas hacen cola en el centro de votación ubicado en el Instituto de Nuevas Profesiones, que abrió con retraso de una hora. Se reportó que dos máquinas presentaron fallas pero los técnicos del CNE lograron resolver el incidente.

También en El Hatillo, ubicado en el sureste de Caracas, el Polideportivo La Boyera, el segundo centro de votación más grande, los electores comenzaron a hacer cola desde las 4:00 am. Las mesas se instalaron totalmente a las 6:30 am, es decir, con media hora de retraso, pero el proceso transcurrió sin problemas. En este centro, una de las máquinas falló cerca de las 7:30 am, pero el problema fue resuelto media hora más tarde.

Pocos incidentes en el interior de Venezuela

Reportes de todo el país, hasta esta hora, indican que el proceso transcurre con normalidad hasta esta hora (10:30 am hora local), luego de que se registraron algunos incidentes en la noche del 27 de julio.

En entidades del interior del país se reportó gran afluencia de votantes en los centros ubicados en el resto de las principales ciudades del país.

En el estado Táchira, ciudadanos reportaron en localidad fronteriza de El Palotal, que un grupo de motorizados seguidores del régimen dispararon al aire, cerca del centro de votación donde ya había cola de electores.

Solamente en La Guaira, municipio costero al norte del país, electores denunciaron que no dejaron ingresar al personal de logística que llevaba comida y otros enseres para los testigos. Esto ocurrió U.E Santo Domingo de Guzmán en Caraballeda.

