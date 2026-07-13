martes 14  de  julio 2026
Falla

La NASA afirma que terremotos desplazaron hasta 60 centímetros la superficie terrestre en Venezuela

La falla causante del terremoto se fracturó desde la localidad de Morón, a 197 kilómetros de Caracas, avanzó por el mar y regresó a tierra firme, indicó la NASA

La fotografía muestra un edificio de las residencias Belo Horizonte en estado de colapso este lunes, en Catia La Mar, Venezuela.

La fotografía muestra un edificio de las residencias Belo Horizonte en estado de colapso este lunes, en Catia La Mar, Venezuela.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La NASA aseguró este lunes que los daños extremos que el reciente doble terremoto de Venezuela causó en Caracas y en La Guaira fueron producto de una violenta ruptura de la falla que desplazó hasta 60 centímetros la superficie terrestre.

La agencia espacial estadounidense publicó una serie de datos sobre el movimiento telúrico registrado con el satélite NISAR, que fue puesto en órbita hace un año para mapear con detalle milimétrico la superficie terrestre.

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El doble terremoto sufrido en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada, según una primera evaluación experimental rápida realizada por la NASA gracias a imágenes satelitales. Las imágenes se han creado usando datos del radar del satélite Sentinel-1, que forma parte del programa europeo de observación de la Tierra Copernicus, y la NASA destaca que se trata de un producto preliminar elaborado a los pocos días del suceso y aún no ha sido validado. 
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La falla causante del terremoto se fracturó desde la localidad de Morón, a 197 kilómetros de Caracas, avanzó por el mar y regresó a tierra firme cerca del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía.

"Esta falla forma parte de una red de fracturas situada a lo largo del límite entre la placa del Caribe, al norte, y la placa sudamericana, al sur", explicó la NASA en un comunicado. señaló que las fallas acumularon tensión "durante un largo tiempo" antes de fracturarse.

Al sur del aeropuerto de Caracas se registró uno de los mayores desplazamientos de tierra, de hasta 60 centímetros.

Previamente, la NASA indicó que el doble terremoto podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada, esto según una primera evaluación experimental rápida realizada gracias a imágenes satelitales.

Más de 4.500 fallecidos

La gravedad del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, que azotó el país el pasado 24 de junio y ya suma 4.561 fallecidos, provocó que se activara por primera vez el sistema de respuesta urgente de NISAR para cartografiar los daños de un gran sismo.

Este procesamiento rápido permite suministrar datos en un plazo de 12 a 24 horas para dar apoyo a las labores de respuesta ante desastres.

La cantidad de heridos y personas sin viviendas por los terremotos se mantienen en 16.740 y 17.907, respectivamente, según el último balance difundido en redes sociales por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano.

Desde el pasado 24 de junio se han presentado 1.254 réplicas, según el Gobierno interino de Venezuela.

FUENTE: Con información de EFE

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