Reparación del cable submarino de fibra óptica en Venezuela, tras los sismos, debe esperar más tiempo

El cable submarino pasa por las costas de La Guaira, Venezuela, que muestra embarcaciones en el mar frente a los escombros de edificios destruidos por los terremotos

MIAMI.- La interrupción de conectividad internacional de Venezuela , como consecuencia de la avería del cable submarino de fibra óptica en las costas de La Guaira tras los sismos del 24 de junio, seguirá por un tiempo más, lo que significa que las fallas de internet persistirán en medio de la emergencia y necesidad de estables telecomunicaciones .

La empresa Cirion Technologies, responsable del cable fracturado de unos 1,800 metros y principal proveedor de enlaces internacionales en el país no ha logrado comenzar los trabajos de reparación debido a complicadas exigencias que le permitan restaurar las conexiones, según una publicación especializada.

Este proveedor necesita no solo de permisos y autorizaciones que ya comenzó a tramitar ante la empresa estatal Conatel, sino también de un barco especializado que se encuentra en el archipiélago de Guadalupe, en el Caribe, realizando trabajos, se informó.

Los fuertes sismos generaron “una ruptura física en el cable submarino de fibra óptica de la empresa Cirion Technologies”, explicó el organismo de telecomunicaciones venezolano en un comunicado oficial. La afectación más grave ocurrió a 1.8 kilómetros de la estación de Puerto Viejo, en Catia La Mar, estado La Guaira, según detalló.

Cable submarino aguarda por el barco

La embarcación dedicada a realizar este tipo de trabajos en cables submarinos debería zarpar de Guadalupe entre el 11 y el 12 de julio a Curazao, donde buscaría el equipamiento necesario para llegar a Venezuela con toda la permisología requerida el 17 de julio, según los cálculos que maneja la publicación.

El trabajo inicial se centraría primero en realizar una inspección en aguas profundas para determinar la magnitud del daño y seguidamente considerar el tipo de reparación necesaria que podría llevarse semanas.

“Lo que pasa es que los cables submarinos que surten esta parte de la región tienen que estar bien enterrados, entre piedras, porque por las condiciones que aquí existen, desde el punto de vista de la profundidad del mar, pueden estar expuestos a embarcaciones y ser vulnerados”, dijo un especialista al medio.

Reparación en espera

Para atender la emergencia de las conexiones de la cual dependen sus clientes, la empresa contaría con aliados internacionales que poseen estructuras sólidas en el país, pero la capacidad de acceso internacional sigue limitada, según información extraoficial de la publicación

Sin embargo, sectores que mantienen a la compañía como único proveedor atraviesan complicaciones.

Autoridades de Conatel esperan resolver la situación con la llegada del buque especializado proveniente de Curazao “en los próximos días, según dijo sin precisar la fecha.

FUENTE: Con fuente de telecomunicaciones360.com; radiomundial.com.ve