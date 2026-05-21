jueves 21  de  mayo 2026
VENEZUELA

Opositor Lester Toledo llega a Venezuela, entró por el aeropuerto internacional de Maiquetía

El dirigente de Voluntad Popular anunció que se presentará ante los tribunales para aclarar su situación jurídica

Lester Toledo estuvo 10 años en el exilio (Cortesía)

Lester Toledo estuvo 10 años en el exilio (Cortesía)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El dirigente opositor Lester Toledo regresó a Venezuela tras 10 años fuera del país y pasó por el Aeropuerto Internacional Simón Bolivar de Maiquetía sin ser detenido

Toledo llegó desde Miami en el vuelo AA3759 de American Airlines, operado por American Eagle, y completó su ingreso al país tras realizar el proceso migratorio ante el SAIME (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería).

Lee además
Francisco Santos, exvicepresidente, diplomático y analista político de Colombia
ANÁLISIS POLÍTICO

Francisco Santos afirma que Colombia sigue los mismos pasos de Venezuela, de cara a las elecciones
Carmen Teresa Navas, muestra un cartel con la foto de su hijo Víctor Hugo Quero
LUTO

Venezuela: Fallece Carmen Navas, madre de preso político que murió en desaparición forzada por la dictadura

A su salida del terminal aéreo fue recibido por el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa y militantes de Voluntad Popular (partido de Leopoldo López) y Freddy Superlano, entre otros, quienes lo esperaban en el aeropuerto.

Horas antes de su arribo al país caribeño, Toledo en un video informó que tenía la intención de presentarse ante los tribunales venezolanos para desmontar las acusaciones en su contra, las cuales calificó de “calumnias” emitidas sin derecho a la defensa.

Toledo explicó que la medida responde al silencio judicial de las autoridades del país, tras haber intentado acogerse formalmente a los recientes procesos de amnistía.

“Han pasado más de 60 días y los jueces se niegan a darme respuesta. Por eso voy a Venezuela (…) quiero ir directo al Palacio de Justicia y desmentir una por una todas las calumnias”, aseveró el dirigente.

Tiene orden de captura

Toledo fue objeto de acusaciones públicas por parte de voceros del gobierno venezolano, quienes lo vincularon con supuestos planes desestabilizadores.

Desde 2017 pesa sobre sus hombros una orden de captura y prohibición de salida del país. Tras acusaciones infundadas relacionadas con presuntos “planes de golpe”, se emitió una orden de aprehensión en su contra.

Toledo salió del país y se mantuvo en el exilio, desde donde continuó su actividad política y de denuncia internacional.

Durante su exilio, participó en campañas de presión internacional, denuncias ante organismos multilaterales y articulación con la diáspora venezolana.

A pesar del paso del tiempo, las acusaciones oficiales nunca fueron retiradas. Voceros del gobierno mantuvieron referencias a Toledo en casos como “financiamiento irregular”, “golpes” y “planes conspirativos”, sin que se presentaran pruebas concluyentes ante instancias independientes.

Embed

FUENTE: Con información de redes sociales de Lester Toledo y Confirmado

Temas
Te puede interesar

Gobierno interino de Venezuela anuncia la excarcelación de 300 presos políticos

Detienen en México a seis personas por vínculos con el crimen organizado, entre ellos un alcalde

Venezuela autoriza sobrevuelo de aviones de EEUU en Caracas para "simulacro" de evacuación

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado Marco Rubio durante una conferencia en la Casa Blanca.
URGENTE

Marco Rubio dice que Cuba aceptó la oferta de $100 millones en ayuda de EEUU

El portaaviones de Estados Unidos, Nimitz, el Ala Aérea Embarcada, el USS Gridley y el USNS Patuxent (T-AO 201) constituyen la máxima expresión de alistamiento y presencia, de un alcance y letalidad inigualables, y de ventaja estratégica
¿Más presión?

EEUU anuncia el despliegue de su portaviones Nimitz en aguas del Caribe en medio de las presiones a Cuba

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con AFP en Bogotá el 11 de febrero de 2026. El principal candidato de la oposición en Colombia declaró a AFP el 11 de febrero que en sus primeros 90 días en el cargo lanzaría una ofensiva aérea respaldada por Estados Unidos e Israel para desmantelar los cárteles de la cocaína.
PRESIDENCIALES

Alternativa a la extrema izquierda en Colombia muestra amplia ventaja en encuesta

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Seguridad nacional

Rubio considera "bajas" las posibilidades de llegar a un acuerdo con Cuba, no descarta la vía militar

El megacohete Starship será probado a una nueva versión aún mayor en tamaño al de la imagen.
Aeroespacial

La gran apuesta de SpaceX con el lanzamiento del nuevo megacohete Starship

Te puede interesar

Personas hacen cola en espera para ingresar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob Javits en Manhattan, en la ciudad de Nueva York.
MIGRACIÓN

EEUU nombra a 77 nuevos jueces de inmigración para enfrentar el atasco de casos en las cortes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Adys Lastres Morera, hermana de la general Ania Guillermina Lastres Morera, identificada como la principal ejecutiva de GAESA en Cuba.
MEDIDA

EEUU declara deportable a la hermana de la jefa de GAESA tras revocar su residencia permanente y ser arrestada en Florida

La compra de todas las acciones proporciona a ExxonMobil la red de oleoductos de dióxido de carbono de Denbury.
POSIBLE ACUERDO

ExxonMobil en negociaciones para volver a extraer petróleo en Venezuela

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Seguridad nacional

Rubio considera "bajas" las posibilidades de llegar a un acuerdo con Cuba, no descarta la vía militar

Colombianos residentes en Miami están llamados a votar. 
COMICIOS PRESIDENCIALES

Anuncian votación anticipada para colombianos del sur de Florida desde el 25 de mayo