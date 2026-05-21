Opositor Lester Toledo llega a Venezuela, entró por el aeropuerto internacional de Maiquetía

CARACAS .- El dirigente opositor Lester Toledo regresó a Venezuela tras 10 años fuera del país y pasó por el Aeropuerto Internacional Simón Bolivar de Maiquetía sin ser detenido

Toledo llegó desde Miami en el vuelo AA3759 de American Airlines, operado por American Eagle, y completó su ingreso al país tras realizar el proceso migratorio ante el SAIME (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería).

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A su salida del terminal aéreo fue recibido por el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa y militantes de Voluntad Popular (partido de Leopoldo López) y Freddy Superlano, entre otros, quienes lo esperaban en el aeropuerto.

Horas antes de su arribo al país caribeño, Toledo en un video informó que tenía la intención de presentarse ante los tribunales venezolanos para desmontar las acusaciones en su contra, las cuales calificó de “calumnias” emitidas sin derecho a la defensa.

Toledo explicó que la medida responde al silencio judicial de las autoridades del país, tras haber intentado acogerse formalmente a los recientes procesos de amnistía.

“Han pasado más de 60 días y los jueces se niegan a darme respuesta. Por eso voy a Venezuela (…) quiero ir directo al Palacio de Justicia y desmentir una por una todas las calumnias”, aseveró el dirigente.

Tiene orden de captura

Toledo fue objeto de acusaciones públicas por parte de voceros del gobierno venezolano, quienes lo vincularon con supuestos planes desestabilizadores.

Desde 2017 pesa sobre sus hombros una orden de captura y prohibición de salida del país. Tras acusaciones infundadas relacionadas con presuntos “planes de golpe”, se emitió una orden de aprehensión en su contra.

Toledo salió del país y se mantuvo en el exilio, desde donde continuó su actividad política y de denuncia internacional.

Durante su exilio, participó en campañas de presión internacional, denuncias ante organismos multilaterales y articulación con la diáspora venezolana.

A pesar del paso del tiempo, las acusaciones oficiales nunca fueron retiradas. Voceros del gobierno mantuvieron referencias a Toledo en casos como “financiamiento irregular”, “golpes” y “planes conspirativos”, sin que se presentaran pruebas concluyentes ante instancias independientes.

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FUENTE: Con información de redes sociales de Lester Toledo y Confirmado