domingo 12  de  julio 2026
POLÍTICA

Zelenski anuncia reemplazo de la primera ministra

"Ucrania está cambiando su estrategia política (...) estos cambios requieren una renovación del Consejo de Ministros", dijo Zelenski en un mensaje en X

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ofrece una conferencia de prensa con la canciller alemana en la Cancillería en Berlín, el 15 de diciembre de 2025.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ofrece una conferencia de prensa con la canciller alemana en la Cancillería en Berlín, el 15 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

KIEV.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció este domingo una importante remodelación de su gobierno, en la que reemplazará a la primera ministra Yulia Sviridenko y a los jefes de algunos organismos gubernamentales.

"Ucrania está cambiando su estrategia política (...) estos cambios requieren una renovación del Consejo de Ministros", dijo Zelenski en un mensaje en X, en el que agradeció a Sviridenko por su labor.

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El mandatario dijo también que le ofreció a Yulia Sviridenko liderar una nueva e importante área de relaciones con un socio clave". Sin embargo, no ofreció más detalles. Zelenski nombró a Sviridenko para el cargo de primera ministra el año pasado.

En un comunicado en X, el presidente ucraniano enumeró una serie de tareas que Ucrania debe emprender, como avanzar hacia la adhesión a la Unión Europea y fortalecer sus zonas fronterizas.

Asimismo, indicó que planea asignar a diferentes personas la gestión de distintas áreas de la política exterior.

Los cambios en el gabinete necesitan aprobación parlamentaria, aunque los diputados han apoyado mayoritariamente a Zelenski desde la invasión rusa de 2022 y no suelen bloquear su agenda.

En un mensaje de agradecimiento, Srividenko trasladó a Zelenski su gratitud por la confianza que ha depositado en ella durante su breve estancia en el cargo, que asumió en julio de 2025.

"Me enorgullece haber tenido el honor de liderar el Gobierno durante uno de los períodos más difíciles de la historia moderna de Ucrania", manifestó la ahora exjefa del Gobierno.

"Seguiré dispuesta a servir al Estado ucraniano y a llevar a cabo todas las tareas encaminadas a fortalecer la posición de Ucrania, defender nuestros intereses nacionales y acercarnos a una paz justa", añadió sin noticias sobre su futuro. Todo lo más, una especulación del diputado de la oposición Yaroslav Zhelezniak, quien cree que Srividenko podría asumir próximamente el cargo de embajadora en Estados Unidos.

Ingreso a la OTAN

Zelenski reclamó nuevamente el ingreso de Ucrania en la OTAN. Esgrimió que, a diferencia de lo que ocurría cuando inició la invasión rusa en 2022, su país es ahora una "fuente de capacidad defensiva extraordinaria" cuyos conocimientos de estos años de guerra harían "más fuerte" a la alianza.

Así lo afirmó durante su intervención en el Foro de la Industria de Defensa de la Cumbre de Ankara que se celebró el 7 y 8 de julio en la capital turca, en la que preguntó a los asistentes si realmente creen que "lo correcto" sería dejar fuera a Kiev de la alianza.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press

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