martes 10  de  febrero 2026
Venezuela es el tercer país más corrupto del mundo por segundo año consecutivo, según informe

Sobornos y tramas entre funcionarios y crimen organizado colocaron a Venezuela, junto a Sudán del Sur y Somalia, como uno de los países más corruptos del mundo

Mapa de Transparencia Internacional que señala los niveles de corrupción en el mundo en 2024.

Mapa de Transparencia Internacional que señala los niveles de corrupción en el mundo en 2024. 

Foto cortesía Transparencia Internacional
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En 2025, Venezuela volvió a aparecer, por segundo año consecutivo, como el tercer país más corrupto del mundo, de 182 países con registro de prácticas irregulares, según el Índice de Percepción de Corrupción 2025 (CPI, por sus siglas en inglés) que elabora la organización Transparencia Internacional cada año.

La organización documentó en su informe graves hechos de corrupción como "el control de rentas para sostener a la élite política y militar, la consolidación de redes de corrupción y las economías ilícitas; el uso de empresas estatales como extensión del partido de gobierno y el desmantelamiento de los organismos de control" que ubican a Venezuela en el puesto 180 y solo superado por Sudán del Sur y Somalia.

Omar Estacio.
"Transparencia Internacional" ataca de nuevo
Omar Estacio.
Expulsan a "Transparencia Internacional" de Venezuela

En 2024, el país sudamericano obtuvo la misma calificación de 10 de 100 puntos, según el Índice que posee una prestigiosa reputación como uno de los ranking más serios sobre corrupción en el mundo.

Transparencia Internacional utiliza datos de 13 fuentes externas, incluidos el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y evaluación de riesgo y grupos de expertos en el tema, según informó.

Sistema corrupto en Venezuela

La organización que estudia la transparencia en las economías globales determinó la consolidación de las economías ilícitas en Venezuela, tras un minucioso rastreo en los últimos años.

Detectó el avance de estructuras corruptas en el país, considerado "un nodo criminal trasnacional" donde se ha establecido "una relación simbióticas entre funcionarios públicos y el crimen organizado, impulsando las economías ilícitas como el narcotráfico, la producción irregular y el desvío de oro y otros minerales", asegura el informe.

Señaló además la trata de personas y la extorsión en la que participan funcionarios de distintos niveles, además de las organizaciones criminales, como otras de las graves prácticas de un sistema corrupto.

Funcionarios y privados

Pero el informe 2025 revela mucho más.

Sostiene cómo en las operaciones irregulares mixtas han servido para sostener el régimen chavista que ha mantenido el control del país por más de 25 años.

Según el informe, "los corruptos se han beneficiado con el patrimonio del país tienen bloqueados casi 4,000 millones de dólares", un cálculo que no es definitivo y que solo es una fracción de lo que se sabe ha sido desfalcado, dice.

En las operaciones han sido identificadas 787 empresas en 36 sectores y 1,087 personas relacionadas con estructuras de corrupción, incluyendo "31 personas políticamente expuestas presuntamente vinculadas con estas redes". Entre ellas, se menciona a privados como Raúl Gorrín y Alejandro Betancourt, con aliados en sectores como el deporte.

En el Índice, Uruguay y Chile aparecen como los países de América Latina con menor percepción de corrupción.

FUENTE: Con información Índice de Corrupción 2025 Transparencia Internacional

