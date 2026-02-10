martes 10  de  febrero 2026
DICTADURA

Juan Pablo Guanipa está en su casa y debe cumplir casa por cárcel

Juan Pablo Guanipa, exdiputado y colaborador cercano de la líder María Corina Machado, fue excarcelado este domingo tras permanecer detenido desde mayo del 2025

Personas sostienen carteles durante una manifestación por la libertad de los presos políticos y del opositor Juan Pablo Guanipa, este lunes en Maracaibo (Venezuela).&nbsp;

Personas sostienen carteles durante una manifestación por la libertad de los presos políticos y del opositor Juan Pablo Guanipa, este lunes en Maracaibo (Venezuela). 

  EFE/ Henry Chirinos

CARACAS.- Ramón Guanipa, hijo del exdiputado opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, confirmó que su papá ya está en su casa de Maracaibo, en el estado Zulia, donde debe cumplir casa por cárcel; tras la revocatoria de la excarcelación por parte del régimen de Delcy Rodríguez.

En su cuenta en X el hijo del líder opositor escribió: "Confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo. Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto. Aprovecho para agradecer, en nombre de mi familia, al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Donald Trump y al Secretario de Estado Marco Rubio por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos. Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos",

Horas antes, Ramón Guanipa había exigido fe de vida de su padre y su liberación inmediata, después de que fuera arrestado la noche del domingo en Caracas "por hombres no identificados", horas después de ser excarcelado tras permanecer detenido desde mayo de 2025.

"Exigimos una prueba de vida y su liberación inmediata, igual que la de todos los presos políticos", publicó el hijo del dirigente en su cuenta de X.

En el mensaje, publicado a las 8:07 hora local (12:07 GMT), señaló que la familia sigue sin recibir información sobre la salud y el paradero del opositor.

Asimismo, agradeció el apoyo del senador estadounidense Rick Scott, quien cuestionó la detención del opositor en un video publicado en X y dirigido a la interina venezolana, Delcy Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

"Ese no es el trato. El trato es que ustedes liberan a los presos políticos, cooperan con Estados Unidos y dejan de oprimir a la gente. Así es como se trabaja con Estados Unidos", declaró el senador republicano en el video.

Embed

Guanipa, exdiputado y colaborador cercano de la líder opositora y premio nobel María Corina Machado, fue excarcelado este domingo tras permanecer detenido desde mayo del año pasado.

Su excarcelación se dio en medio de un proceso de liberaciones iniciado por el Gobierno encargado el pasado 8 de enero.

Tras su salida de prisión, en declaraciones a la prensa, Guanipa abogó por la reconciliación en Venezuela, pero "con la verdad", y que Venezuela "tiene derecho a ser un país libre".

Embed

Sin embargo, durante la noche se informó de que fue detenido por "hombres no identificados" que interceptaron su vehículo, pese a que, afirmó su hijo, las medidas cautelares impuestas en su caso solo incluían prohibición de salida del país y presentación ante tribunales cada 30 días.

Vente Venezuela (VV), el partido de Machado, aseguró este lunes que el exdiputado se encuentra en un comando de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas.

Embed

FUENTE: Con información de EFE

