martes 10  de  febrero 2026
INVESTIGACIÓN

FBI publica fotos de posible sospechoso de desaparición de la madre de periodista de NBC

El director del FBI, Kash Patel, explicó que las imágenes se obtuvieron de un video que se recuperó "de datos residuales ubicados en sistemas internos" de una cámara de seguridad

Fotografía tomada de la cuenta oficial de la red social X @FBIDirectorKash del director del FBI, Kash Patel, que muestra al posible sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la periodista de NBC Savannah Guthrie, en Tucson, Arizona

Fotografía tomada de la cuenta oficial de la red social X @FBIDirectorKash del director del FBI, Kash Patel, que muestra al posible sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la periodista de NBC Savannah Guthrie, en Tucson, Arizona

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- El FBI publicó este martes imágenes de un sospechoso enmascarado relacionado con la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la periodista de NBC Savannah Guthrie, tras diez días de haber sido vista por última vez en su hogar en Arizona.

El director del FBI, Kash Patel, explicó que las imágenes se obtuvieron de un video que se recuperó "de datos residuales ubicados en sistemas internos" de una cámara de seguridad.

Lee además
Espacio Resultados sobre ti en Google.  video
INFORMACIÓN SENSIBLE

¿Tu número de Seguro Social está expuesto en internet? Ahora Google notifica si se filtran tus datos
La empresa de compraventa de oro Jood Sarl, una de las financieras del terrorismo de Hezbolá.
DEPARTAMENTO DEL TESORO

EEUU sanciona a empresa de compraventa de oro vinculada a Hezbolá

En las fotografías se observa a un hombre enmascarado con una malla que cubre su rostro y lo que parecen ser guantes de boxeo en sus manos. Otra de las imágenes recuperadas muestra al enmascarado mirando a la cámara directamente.

El FBI cree que el hombre que estaba armado "parece haber manipulado" la cámara de la puerta principal de la residencia de Guthrie, en el norte de Tucson (Arizona).

Guthrie fue vista por última vez por sus familiares la noche del sábado 31 de enero después de cenar en casa de una de sus hijas. La puerta del garaje se abrió a las 21:48 y se cerró dos minutos después.

En la madrugada del domingo, aproximadamente a las 01:47, la cámara del timbre de la casa de Guthrie se desconectó. A las 02:12 hora local un software detectó a una persona en la cámara, pero no había video disponible, explicó el alguacil Nanos la semana pasada. A las 02:28 hora de Tucson, la aplicación del marcapasos de Guthrie mostró que se había desconectado de su teléfono.

La familia supo de la desaparición de la mujer después de recibir un reporte de que no asistió a la iglesia la mañana del domingo, como acostumbraba a hacerlo, e inmediatamente reportó a las autoridades el hecho.

Había indicios de allanamiento forzado en la vivienda, en medio de una zona desértica de Tucson.

Patel aseguró que junto con el Departamento del Alguacil del Condado de Pima han estado trabajando para recuperar "cualquier imagen o video del hogar" de Nancy Guthrie que pudiera haberse perdido o dañado debido a diversos factores, incluyendo la retirada o destrucción de dispositivos de grabación.

Este lunes se vencía un supuesto plazo para que la familia de la periodista pagara seis millones de dólares en bitcóin por la liberación de su madre, que fue exigida en una nota enviada a una televisora local pero sin prueba de vida de la mujer.

Temas
Te puede interesar

Empresario miamense Benjamín León asume rol como embajador de EEUU en España

Jefes de Inmigración responden a campaña de distracción de los demócratas

Ventas minoristas en EEUU se mantienen en un nivel alto

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un empleado recoge fresas.
¿COMPETENCIA DESLEAL?

Industria de la fresa en Florida pide frenar "inundación" de fruta mexicana

Personas sostienen carteles durante una manifestación por la libertad de los presos políticos y del opositor Juan Pablo Guanipa, este lunes en Maracaibo (Venezuela). 
DICTADURA

Juan Pablo Guanipa está en su casa y debe cumplir casa por cárcel

El portavoz del régimen de Venezuela, Jorge Rodríguez.  
VENEZUELA

Jorge Rodríguez asegura que no habrá elecciones "en este período inmediato"

Agentes federales arrestan a unos de los instigadores profesionales de la violencia contra ICE.
CONGRESO DE EEUU

Jefes de Inmigración responden a campaña de distracción de los demócratas

Captura de pantalla de la fotografía publicada por la Embajada de los Estados Unidos en Cuba
ENCUENTRO

Comando Sur y embajador Mike Hammer miran a Cuba en momento de colapso total

Te puede interesar

Tamara Sujú, Luis Almagro y Fredo Arias-King, directivos del Instituto Casla.
ESCENARIO REGIONAL

Almagro y Sujú califican de "trampa" amnistía en Venezuela y aseguran que caída de Maduro arrastrará a Cuba

Por Daniel Castropé
Tom Fabricio, representante republicano en Tallahassee, Florida. 
MENOS TRÁMITE

Florida impulsa reforma para agilizar papeleo de las pequeñas herencias

Fotografía tomada de la cuenta oficial de la red social X @FBIDirectorKash del director del FBI, Kash Patel, que muestra al posible sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la periodista de NBC Savannah Guthrie, en Tucson, Arizona
INVESTIGACIÓN

FBI publica fotos de posible sospechoso de desaparición de la madre de periodista de NBC

Espacio Resultados sobre ti en Google.  video
INFORMACIÓN SENSIBLE

¿Tu número de Seguro Social está expuesto en internet? Ahora Google notifica si se filtran tus datos

Elenco de actores de la obra “El gran Circo Maravillas cierra por fin sus puertas”.
INAUGURACIÓN

Entre aplausos, emoción y sueños cumplidos abrió sus puertas el Teatro Miami en Medley