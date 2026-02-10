martes 10  de  febrero 2026
Empresario miamense Benjamín León asume rol como embajador de EEUU en España

El cargo de embajador estadounidense en España permanecía vacante desde julio de 2024, cuando la dominicana-estadounidense Julissa Reynoso dejó el puesto

Fotografía divulgada por la Embajada de España en Estados Unidos en su cuenta de la red social X (@SpainInTheUSA) donde aparece Benjamin León Jr. (i) juramentando como nuevo embajador de Estados Unidos en España&nbsp;

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El empresario estadounidense, de origen cubano, Benjamín León Jr., juró este martes su cargo como nuevo embajador de Estados Unidos en España y Andorra ante el secretario de Estado, Marco Rubio.

La embajada de España en EEUU celebró el juramento con un mensaje en X: "¡Le deseamos mucho éxito en este importante puesto y esperamos darle la bienvenida pronto en Madrid!", publicó.

Tras anunciar su nominación en enero de 2025, el presidente estadounidense, Donald Trump, lo calificó como "un empresario, jinete y filántropo de gran éxito".

"Llegó a Estados Unidos desde la Cuba comunista a los 16 años, con solo cinco dólares en el bolsillo, y procedió a convertir su empresa, Leon Medical Centers, en un negocio increíble", dijo entonces el líder republicano.

Además de sus negocios en atención médica, León es un "profesional inmobiliario con una amplia cartera de bienes raíces comerciales y residenciales", según detalla el Departamento de Estado, que también destaca el vínculo del nuevo embajador con España, ya que sus bisabuelos emigraron a Cuba desde las Islas Canarias.

La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, asistió al juramento y felicitó al diplomático con unas palabras en redes: "Desde Cuba hasta Estados Unidos, su historia refleja el poder de la libertad, el trabajo duro y el sueño americano. Sé que representará a nuestra nación con honor, fuerza y un compromiso inquebrantable con la libertad y la democracia", declaró.

La elección de León como nuevo embajador llega tras meses de tensiones geopolíticas entre Washington y Europa y de críticas de Trump sobre la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de ser el único miembro de la OTAN que no ha alcanzado el objetivo de gasto del 5% de su PIB en defensa.

Durante una audiencia en el Senado el pasado octubre, el diplomático prometió ahondar en la cooperación entre ambos países en esta materia. España, según recalcó, es un aliado clave de la OTAN y la colaboración al respecto es "esencial para mantener la estabilidad en Europa y más allá".

El cargo de embajador estadounidense en España permanecía vacante desde julio de 2024, cuando la dominicana-estadounidense Julissa Reynoso dejó el puesto tras algo más de dos años en el mismo.

FUENTE: Con información de EFE

