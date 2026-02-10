Jorge Rodríguez asegura que no habrá elecciones "en este período inmediato"

CARACAS. - Jorge Rodríguez , presidente de la Asamblea Nacional del régimen de Venezuela , aseguró que no habrá elecciones en el país “en este período inmediato”, y dio prioridad antes de los comicios al avance “en la estabilización nacional" y se pacta un acuerdo con toda la oposición del país.

“Lo único que podría decirle es que no habrá una elección en este periodo inmediato donde debe lograrse la estabilización”, dijo Rodríguez, hermano de la jefa encargada del país Delcy Rodríguez, mientras el régimen acentuó este lunes las prácticas represivas contra opositores como Juan Pablo Guanipa, detenido a horas de haber sido excarcelado en el marco del proceso de supuestas liberaciones de presos políticos.

En declaraciones al canal estadounidense Newsmax, la primera a un medio internacional en su despacho, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por unidades militares de EEUU, Rodríguez abrió la puerta a los comicios solo si “se logra avanzar” en la “estabilización nacional" y en "un acuerdo con todos los sectores de la oposición".

La estabilidad es uno de los pilares del plan de EEUU para Venezuela en la búsqueda de una transición y elecciones para la recuperación democrática del país.

Rodríguez dejó claro en la entrevista que su posición no implica un reconocimiento a las presidenciales de julio de 2024, en las cuales la oposición que lidera María Corina Machado acusó a Maduro de fraude contra su abanderado Edmundo González Urrutia. Atribuyó la situación actual a años de división política.

Avance con EEUU

El jefe chavista hizo sus señalamientos a días que el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, habría informado a ejecutivos de algunas empresas petroleras que las elecciones en Venezuela podrían celebrarse dentro de los próximos 18 o 24 meses, según informó este sábado el diario The Wall Street Journal, en el contexto de las negociaciones petroleras entre el gobierno de Trump y Delcy Rodríguez, tras la caída de Maduro, y el interés común por nueva inversión foránea para una transición con estabilidad.

Rodríguez se refirió a la relación con el gobierno de Trump y reconoció que "en los últimos 33 días las cosas han avanzado muy rápido, ha sido muy intenso", pero que existe la oportunidad de construir una relación de "beneficio mutuo".

"Tenemos un futuro brillante por delante", dijo tras destacar que el momento abre una "oportunidad de oro" para "ir hacia adelante”.

“Tenemos una gran posibilidad de trabajar, y como ha dicho Trump hay mucho que hacer y lo que buscamos es convertir este petróleo en hospitales, escuelas, cosas para la gente de Venezuela", apuntó el chavista, tras señalar “las dificultades bajo el bloqueo”.

Reacción a elecciones condicionadas

Las declaraciones de Rodríguez generaron reacciones, en medio del impulso de EEUU y de la Unión Europea (EU) por iniciar el proceso de transición en Venezuela que conduzca a la estabilidad política del país.

Este martes, la alta representante de la UE para Exteriores, Kaja Kallas, reiteró el apoyo de Bruselas a que sea el pueblo venezolano el que "tome las riendas" del proceso político en el país, y reclamó que el cambio político "venga desde dentro y no desde el exterior".

"Es el pueblo venezolano el que tiene que tomar las riendas del proceso. Nosotros siempre hemos apoyado a la sociedad civil de Venezuela para que se den estos procesos", dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea a medios internacionales.

Indicó que pese a la deposición de Maduro, "personas muy poderosas" de su régimen "siguen dirigiendo el país", y apuntó también a la manipulación de resultados electorales en Venezuela por parte del régimen.

"Por eso, la sociedad civil tiene que ser más fuerte y es por eso que la estamos apoyando, para que el cambio venga desde dentro, porque no creo realmente en un cambio de régimen desde el exterior. En la historia de América Latina tenemos muchas historias así, de intervenciones externas que no han dado muy buenos resultados", recalcó.

FUENTE: Con información de EFE