jueves 20  de  noviembre 2025
ACUERDOS

Venezuela extiende por 15 años operaciones a dos petroleras con activos rusos

Petroperijá y Boquerón son dos campos de petróleo operados por Pdvsa en conjunto con Roszarubezhneft, empresa que heredó los activos en Venezuela de Rosneft

Vista de una planta de refinación petrolera de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Puerto La Cruz, estado de Anzoátegui, Venezuela, el 4 de noviembre de 2021. &nbsp;

AFP
Vista general del puerto de La Guaira, Venezuela, el 20 de julio de 2024.&nbsp;

JUAN BARRETO/AFP
El petrolero Avril, con bandera de Guinea, espera su turno para cargar crudo en el lago de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, el 9 de mayo de 2025. Una fila de barcos esperaba su turno para cargar petróleo en el lago de Maracaibo el 9 de mayo de 2025, dos semanas antes de que la petrolera estadounidense Chevron suspendiera sus operaciones en Venezuela debido a las sanciones estadounidenses.&nbsp;

Foto de Federico PARRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS - El parlamento chavista aprobó este jueves una prórroga que extiende por 15 años las operaciones de dos empresas petroleras venezolanas con importante participación accionaria rusa.

En los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Venezuela abrió varias empresas mixtas con participación mayoritaria de la estatal Pdvsa en conjunto con otras energéticas, especialmente de países aliados como China y Rusia.

Petroperijá y Boquerón son dos campos de petróleo y gas operados por Pdvsa en conjunto con Roszarubezhneft, empresa que heredó los activos en Venezuela de Rosneft, la estatal rusa sancionada por Estados Unidos en 2020. Rusia participa en otras tres empresas mixtas en el país.

Los diputados oficialistas aprobaron de forma unánime y sin debate la extensión del funcionamiento de ambas empresas.

"Producción de hidrocarburos"

El parlamentario Orlando Camacho, encargado de presentar el proyecto, afirmó que la decisión "permitirá desarrollar importantes volúmenes de producción de los hidrocarburos".

Venezuela incrementó su producción petrolera este año hasta superar el millón de barriles diarios, según informes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), pero está lejos de los casi tres millones que extraía hasta 2014.

Petroperijá, ubicada en Zulia (oeste), tiene como meta extraer 68 millones de barriles netos de crudo, mientras que Boquerón, radicada en Monagas (noreste), otros 23 millones. Ambas esperan potenciar también la extracción de gas.

FUENTE: Con información de AFP

