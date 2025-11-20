Equipo histórico de Venezuela contrata a una leyenda uruguaya como su DT

El director técnico uruguayo, Álvaro Recoba, en ese momento en el banquillo del Nacional, hace un gesto durante un partido, el 7 de mayo de 2024.

CARACAS.- El entrenador uruguayo Álvaro "Chino" Recoba asumirá su primer reto internacional en los banquillos al mando del Deportivo Táchira , el conjunto más exitoso del fútbol venezolano durante el último lustro, informó este miércoles el club.

Recoba, de 49 años, sustituirá al adiestrador Édgar Pérez Greco , quien fue despedido en la víspera y llevó al equipo a ganar la liga de Venezuela en 2024.

"Un histórico de Uruguay al más grande de Venezuela", dijo el Táchira en una publicación en redes sociales.

"Estamos seguros de que escribirás una página gloriosa en el aurinegro, siguiendo el histórico legado de fundadores, jugadores y técnicos charrúas que enaltecieron nuestro club", agregó la institución.

El reconocido exmediocampista uruguayo se retiró como jugador en marzo de 2016 tras una extensa carrera que lo llevó a la Celeste y a defender elencos italianos como el Inter de Milán, Torino y Venezia, entre otros.

El seleccionador expresó su felicidad por la contratación y confirmó que empezará a trabajar con el equipo en la primera semana de diciembre.

Pidió "no quedarse con la imagen del buen jugador que pude haber sido", pues su intención es que su trabajo "convenza que también soy buen entrenador", dijo en una entrevista con una emisora local.

Debutó como entrenador con el Nacional de Montevideo, escuadra en la que también actuó como jugador, en octubre de 2023. Comandó al Bolso hasta mediados de 2024 sin ganar ningún gran trofeo.

Recoba asumirá un equipo que cerró este año sin conquistas, aunque había ganado tres de los últimos cuatro campeonatos locales.

Aunque no tiene opciones de ganar la estrella de 2025, Táchira tiene posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores o a la Copa Sudamericana de 2026.

Pedro se pierde la final de la Libertadores

El delantero brasileño Pedro sufrió una lesión muscular durante una sesión de prácticas, informó este miércoles el Flamengo, por lo que se perderá la final de la Copa Libertadores contra el Palmeiras, el 29 de noviembre en Lima.

Exámenes médicos revelaron este miércoles "una lesión muscular en el muslo izquierdo", explicó el club de Río de Janeiro en una nota de prensa, sin precisar el tiempo de baja de su 9.

El martes, el jugador de 28 años había sentido "dolores musculares durante un entrenamiento" y "tuvo que dejar la actividad", apuntó el Flamengo.

FUENTE: AFP