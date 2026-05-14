Desapariciones forzadas de presos políticos en Venezuela aumentan casi 200% en un año

El uso de fuerza excesiva y letal, posibles ejecuciones extrajudiciales, malos tratos e incluso torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas temporales, entre otros, señaló informe de la ONU en los años de Maduro.

CARACAS .- En Venezuela durante 2025, la cantidad de desapariciones forzadas de presos políticos aumentó 196% con respecto al año anterior, y las detenciones por motivo político alcanzaron 102% sobre el promedio de los últimos 17 años en el país, en una nueva muestra de crímenes de lesa humanidad y de represión sin precedentes en el país.

La situación de derechos humanos en el último año de Maduro en el poder está recogida en el informe El eclipse de la Constitución: Venezuela exige justicia y democracia que presentó la ONG Provea, este jueves.

“En 2025 se consolidó la mayor regresión antidemocrática de la región latinoamericana en décadas”, advierte el estudio de la ONG defensora de derechos humanos.

El reporte anual presenta cifras dramáticas, en momentos en que crecen las demandas de libertad para más de 400 presos políticos que aún están tras las rejas, así como del respeto a derechos sociales, económicos y políticos.

Crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Desde el inicio del régimen de Maduro se registraron 10,853 personas que fueron asesinadas por agentes hasta 2025 cuando hubo una reducción de 35,8% (366) respecto a 2024, pero “esto no interrumpe un patrón sistemático: persistieron 21 operativos en los que se asesinó a tres o más personas”, indica el informe en el aparte del derecho a la vida.

En el tema de presuntas ejecuciones, se reportaron 76% ocurridas en pleno día, de las cuales 54% de las víctimas tenía entre 18 y 30 años de edad y 4% eran menores de edad.

“La Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) encabezan la responsabilidad: 96 presuntas ejecuciones cada uno durante 2025”, señala, mientras el régimen de Maduro obstaculizaba el trabajo de organizaciones de derechos humanos en el país.

A pesar de las violaciones al derecho a la vida, “el Ministerio Público no investigó estas muertes y la Defensoría del Pueblo guardó silencio”, asegura la ONG.

Además, señala que hubo 596 violaciones a la libertad personal en 2025, al referirse a las desapariciones forzadas, consideradas crímenes de lesa humanidad, y detenciones por razones políticas.

La Fuerza Armada Nacional “fue responsable del 43% de las detenciones arbitrarias”, mientras que la DGCIM estuvo involucrada en 25% de los casos, según el informe. “2025 fue el segundo año con más detenciones políticas en el registro histórico de PROVEA: 513 víctimas. Solo 2024 lo supera, con al menos 2,229 personas detenidas”.

Provea presenta informe 2_Cortesía Provea

Regresión de derechos humanos y miedo

“El informe detalla un panorama de regresión sostenida y asedio estructural”, indicó la Relatora especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de reunión pacífica y asociación, Gina Romero.

Señaló que uno de los hallazgos más alarmantes es “la consolidación de un efecto de enfriamiento profundo” y explicó que los descensos respecto a picos históricos no significan una mejora en las garantías, “sino a la eficacia del miedo”.

“La represión se ha vuelto más selectiva y focalizada, golpeando con precisión a líderes y lideresas sociales, sindicalistas y personas defensoras de derechos humanos”, indicó.

Comer es un privilegio

El informe también analiza el derecho a la alimentación.

Asegura que el salario mínimo en 2025 cubrió apenas el 1% de la Canasta Alimentaria Familiar, cuyo costo llegó a 565 dólares en 2025, en tanto que la inflación en alimentos fue de 259,3% según datos del BCV.

“Se mantiene una brecha entre ingresos y precios que el Estado no tiene voluntad de resolver”.

En este contexto, el informe recoge el escenario de la desnutrición.

Mencionan como referencia a la organización Cáritas de Venezuela que documentó 9,1% de desnutrición aguda en comunidades vulnerables, 24,2% de las mujeres en edad reproductiva presenta anemia; más de la mitad de la población redujo la calidad y cantidad de sus comidas y una de cada tres personas recurrió a la mendicidad para alimentarse.

“Comer en Venezuela es un privilegio”, subrayó el informe de Provea.

FUENTE: Con información de Informe 2025 ONG Provea