Francisco Santos afirma que Colombia sigue los mismos pasos de Venezuela, de cara a las elecciones

MIAMI .- El analista político Francisco “Pancho” Santos , exvicepresidente y diplomático de Colombia , afirmó que su país bajo el gobierno de Gustavo Petro está siguiendo los mismos pasos que condujeron a la crisis política y económica de Venezuela y que pueden llevar al incumplimiento de obligaciones financieras y ensombrecer el panorama de las elecciones presidenciales.

Santos, quien es además periodista y firme defensor de los derechos humanos, ofreció un crudo análisis de la situación colombiana, marcada por la violencia política y las tensiones, a 15 días de los comicios que están en la mira de la comunidad internacional.

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En su análisis, Santos destacó la estrecha semejanza entre Petro con Hugo Chávez, cuando llegaron al poder.

Luego de hacer un recorrido histórico a partir del fin de la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010) que salió con 80% de popularidad y la llegada de Juan Manuel Santos a la Casa de Mariño, se centró en el papel de Petro, exmiembro del izquierdista M19 y aliado de Santos en las conversaciones con las FARC, y su llegada al poder en medio de las investigaciones sobre las revueltas violentas de 2021 financiadas por esa guerrilla colombiana.

Colombia en ruta de Venezuela

“Petro llegó como una bocanada de cambios, parecido a Chávez, no sé quién de los dos es más loco, creo que Petro. Aquel era bastante más sensato al principio, pero ambos llegan inspirando cambios y tan pronto se apoderan del poder cambian totalmente”, subrayó, y dijo:

“Ahora nos toca ver a los colombianos que sabemos lo que pasó en Venezuela, que lo mismo está pasando en Colombia”. “Ahora nos toca ver a los colombianos que sabemos lo que pasó en Venezuela, que lo mismo está pasando en Colombia”.

Mencionó casos que serían semejantes en los dos países. Entre ellos, los “brutales” casos de corrupción, un presidente que se apodera del poder “deslegitimando todas las instancias institucionales y la separación de poderes”, las propuestas de constituyentes

Adicionó el despilfarro de recursos por parte del régimen de Chávez y Maduro que generaron una crisis económica en Venezuela

“Petro malgasta, malgasta y malgasta recursos sin tenerlos, además. Venezuela tenía los recursos del petróleo y los tuvo hasta el 2010 casi que a 100 dólares el barril, y aunque destruyeron la industria seguían entrando muchos recursos, pero en Colombia no”, aseguró.

Con Petro, camino al default

En parte de sus declaraciones, Santos responsabilizó a Petro del complejo endeudamiento de Colombia, nunca antes visto, según detalló.

“Estamos en una crisis fiscal y el endeudamiento está en el peor momento de la historia de Colombia. Yo creo que vamos hacia un default si llega (Iván) Cepeda (Pacto Histórico de Petro), afirmó, un grave problema indistintamente de si llega Paloma Valencia (Centro Democrático) o Abelardo de la Espriella (derecha) que exige decisiones “brutales”, según dijo.

“Tenemos que evitar eso, porque Colombia es en América Latina el país que nunca ha tenido un default”, dijo en referencia de una situación de incumplimiento de obligaciones y de impago en la cual se encontraría Venezuela desde 2017 y que se orienta ahora a reestructurar su deuda externa a la luz de las relaciones con el gobierno de EEUU.

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FUENTE: Con información de Francisco Santos/Programa Reinventarte Youtube