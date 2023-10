Venezuela: Maduro revitaliza con el fallo a María Corina Machado y las Primarias, dice político

En Venezuela, el fallo del Tribunal Supremo que "suspende" la candidatura presidencial de María Corina Machado no ha tenido el efecto buscado, dijo el político Ramón José Medina.

Medina, exparlamentario y exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática que en 2012 realizó el primer proceso de primarias en el país, afirmó que el fallo No. 122 de la Sala Electoral, de este 30 de octubre, dictamina una suspensión -que no es anulación- “que no tiene sentido jurídico ni lo político siquiera”, aseguró al DIARIO LAS AMÉRICAS. Y lo afirma como abogado de larga trayectoria y miembro de la oposición del extinto Congreso de la República y luego de la Asamblea Nacional, en los primeros años de Hugo Chávez en el poder.

Fallo contra María Corina Machado y las primarias

-¿Qué sentido tiene esta sentencia entonces?

- Creo que con la sentencia están reconociendo el éxito de las Primarias y por ende el de Machado, y ellos que habían despreciado el proceso electoral. Ya no tiene efectos jurídicos porque la candidata ya fue electa, fue proclamada, y el amparo que trata de frenar una posibilidad de violar derechos constitucionales, aquí no tiene fundamento. Aunque estamos en un país donde no hay estado de derecho y un análisis jurídico tiene poca validez frente a este tipo de decisiones.

-¿Qué se pueda esperar después de esta actuación del Tribunal Supremo?

-Creo que no habrá respuesta de la Comisión Nacional de Primarias acerca de los requerimientos del Tribunal Supremo, porque esos documentos, los cuadernos, se destruyen, tal como lo establece el protocolo. Y así ocurrió en las Primarias del año 2012, cuya Comisión presidida por Teresa Albánez y de la cual formé parte, ordenó quemar los documentos para proteger la identidad de los votantes. Cuando el gobierno trató de apropiarse de los cuadernos, incluso con una decisión del Tribunal Supremo, ya los habíamos destruido.

elecciones primarias venezuela - afp La gente vota en un colegio electoral en el barrio de Petare en Caracas durante las elecciones primarias de la oposición venezolana el 22 de octubre de 2023. Federico Parra / AFP

El Acuerdo vs. el expediente del miedo

-¿Y qué va a pasar con el Acuerdo, cuyo primer punto dice “incluye garantías para que los procesos de selección interna de nuestros candidatos se respeten y muy especialmente ante el evento de las primarias el próximo domingo”.

- El gobierno de Maduro no solo no hace una interpretación inadecuada cuando Jorge Rodríguez dice que no estaba protegido. Lo que es evidente es que vuelven al expediente del miedo, que busca que la gente pierda el interés e ilusión ante un proceso como este tan evidente, efectivo y positivo, para la oposición, frente a la situación en la que se encuentran en las encuestas. Según estas, el gobierno está en su peor momento de estos 24 años de su historia.

-¿Cómo queda el Acuerdo en estas circunstancias, seguirá adelante?

-Puedo destacar dos cosas: La advertencia del Secretario de Estado, Antony Blinken, y del Departamento de Estado sobre las medidas de levantamiento parcial de las sanciones por seis meses, y la otra la judicialización de la Comisión Nacional de Primarias y la no habilitación de María Corina Machado que EEUU ha puesto sobre la mesa de Barbados.

Habilitar a María Corina Machado "por todos los medios"

-¿Que va a hacer la oposición?

-Frente a esto, lo que le corresponde a la oposición, a mi juicio, es intentar por todos los medios de lograr la habilitación de María Corina sea habilitada y, de no serlo, que en el proceso que iniciemos con ese objetivo se vaya paralelamente buscando un mecanismo de selección de candidato, en el que caso de que no pueda hacerlo. Esa es una dificultad que el gobierno de Maduro está poniendo y es una traba que busca cercenar la posibilidad de que sea la candidata

-¿Cómo aprecia este zarpazo del régimen de Maduro?

-Evidentemente arremeten de esta manera sin tener posibilidades de conseguir un efecto. Creo que la gente ha asimilado que estamos frente a una conducta típica del gobierno, y lo viene haciendo desde que Hugo Chávez, como candidato presidencial, amenazaba con "freír las cabezas" a los dirigentes de AD y de otros partidos; hay que recordar aquellos días en los que gente violenta rodeaba la Asamblea. Esta ha sido una consecuente conducta del gobierno.

-¿El fallo del Tribunal Supremo fue un error, como dicen algunos consultores de opinión?

-No tuvo el efecto buscado, sino por el contrario están revitalizando al proceso de primarias y a la figura de María Corina Machado.

