Familiares piden la "liberación masiva" de todos los presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos exigen amnistía en una protesta para exigir la liberación frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas el 4 de mayo de 2026

CARACAS.- Decenas de familiares de presos políticos , en su mayoría mujeres, se concentraron este martes en la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, para exigir la "liberación masiva" de los detenidos. Rechazaron que este proceso se realice "a cuentagotas".

Activistas de la Alianza por la Libertad, un colectivo que permanece desde hace más de 40 días afuera de la Embajada de EEUU.en Caracas para pedir ayuda al Gobierno de Donald Trump, extendieron una pancarta con el mensaje "Libertad para todos los presos políticos", mientras sostenían también fotos de sus parientes.

"Sabemos que se viene un proceso de transición y un proceso democrático a partir del 1 de agosto con una mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y la actual. Queremos que en esa mesa de negociación estemos reflejados", dijo Gabriela Álvarez, en referencia a la vía de diálogo acordada entre un grupo de exdiputados opositores y el chavismo.

Álvarez reiteró esa demanda hecha por el grupo la semana pasada y pidió el apoyo de Estados Unidos para liberar a los presos políticos que, según el Foro Penal, son 372.

Traslado para protesta

En el lugar, había familiares de presos políticos, como Magaly Sánchez, de 56 años, que viajaron a Caracas desde otros estados para participar en la protesta y visitar a sus parientes detenidos.

Sánchez, quien dijo que su parte, Yamile Vidal, hermana de Carlos Vidal (exalcalde del municipio Independencia, en el estado Anzoátegui), pidió su liberación al asegurar que fue víctima de una "componenda política".

El exfuncionario fue arrestado en 2022 y acusado de liderar una red dedicada al desvío, contrabando y venta ilegal de gasolina, informó en enero de ese año el entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, actualmente detenido y vinculado a una trama de corrupción en el sector petrolero.

FUENTE: Con información de EFE