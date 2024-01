Venezuela: "Si no habilitan a María Corina Machado, se agudiza crisis"

El incumplimiento del régimen al Acuerdo de Barbados que deriva en las decisiones de EEUU, compromete seriamente las principales fuentes de ingreso del país y en consecuencia la maltratada economía, según el experto.

“Se va a agudizar la crisis económica, sin duda, porque Venezuela no va a poder exportar petróleo, la inflación continuará aumentando, no habrá oportunidades de trabajo para la gente, la presión migratoria arreciará en todos los países, y esto va a ocasionar un agravamiento de la situación que viven los venezolanos”, dijo Calderón Berti de modo contundente.

Este 30 de enero, el Departamento de Estado de EEUU anunció en un comunicado que “a falta de avances entre Maduro, sus representantes y la opositora Plataforma Unitaria, particularmente en cuanto a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año (2024)”, Estados Unidos revocaría la Licencia General 43 y no renovaría en abril la Licencia General 44.

Sanciones, grave error para Maduro

Calderón Berti, que horas antes de publicarse el comunicado, predijo el restablecimiento de las sanciones, consideró que este “es un grave error” para el régimen.

“Es así porque en el sector petrolero no es posible adelantar un programa de inversiones con cambios cada seis meses en las sanciones, debido a que no hay tiempo para recuperar las inversiones. El sector petrolero no funciona cada seis meses; no hay ninguna empresa petrolera con la cual uno habla que esté dispuesta a invertir dinero fresco en Venezuela si no hay un horizonte de trabajo suficientemente amplio para recuperar las inversiones que se realicen y obtener alguna ganancia”, explicó.

Y precisó que es esta la situación que afrontan algunas de las petroleras en Venezuela, desde que el Estado venezolano estableció en la ley, en 2006, que en todas las empresas mixtas el Estado sería el socio mayoritario, con 60% de acciones, y por esto acordó en las asambleas de accionistas que se quedaría con la mayoría de los dividendos. Esto ocasionó que las empresas en Venezuela no tenían acceso a dividendos producidos por sus operaciones en el país.

Fue el caso específico de Chevrón, ahora con operaciones en riesgo.

“Chevrón que está produciendo para lograr unos ingresos que le permitan recuperar parte de la deuda que tenía con ellos, no obtuvo el reparto de 4.000 millones de dólares y lo que pretende hacer la empresa en este momento es obtener beneficios e ir recuperando el dinero que le debe el Estado por concepto de dividendos no repartidos en su momento”, señaló Calderón Berti.

En el caso de Repsol la deuda asciende a 2.500 millones de dólares y la de Eni a 1.500 millones de dólares, aproximadamente, según precisó.

“Las empresas están en lo suyo; tratar de recuperar el dinero que les corresponde legalmente. Eso también ha sido el interés de las empresas de regresar al mercado venezolano, pero eso no va a funcionar si no se les da un horizonte claro. Y esto lleva a asegurar que la única forma de que en Venezuela se produzca una recuperación importante de la producción petrolera es que haya un cambio, reglas claras del juego y en las políticas”.

Negociación, única herramienta para el cambio

Ante esta compleja coyuntura, Calderón Berti consideró fundamental la negociación entre la oposición y el régimen venezolanos como la herramienta para dar lugar a los cambios en forma pacífica requeridos por la sociedad venezolana.

“Es la única. El régimen de Maduro tiene dos opciones: O continúa con la represión y con el encarcelamiento de la gente o va a un proceso electoral en orden y a una transición pacífica hacia un gobierno democrático”, indicó.

Y enfatizó que escoger el primero tiene un costo inmenso. “Y lo estamos viendo”.

“Yo garantizo que en Venezuela no habrá recuperación de la producción petrolera ni va a recuperar su posición de exportador importante ni suministrador seguro de petróleo en los mercados, mientras no haya cambios porque no hay estabilidad de reglas de juego claros que permitan a las empresas foráneas que inviertan y ganen dinero legalmente”.

"El régimen venezolano ha incumplido los acuerdos de Barbados. Se comprometieron a habilitar a todos los candidatos, incluyendo a María Corina Machado, y la fijación de la fecha electoral y liberación de presos políticos, y ninguna de esos se ha respetado". Agregó que la inhabilitación de la candidata presidencial opositora "no existe y es una determinación del régimen de no permitir que se inscriba, aunque todo el mundo sabe que ella es la candidata de la oposición y no puede haber elecciones sin ella, porque los electores la escogieron. Aquí no hay plan B porque su habilitación fue lo que se acordó".

Calderón Berti insistió en que la negociación que obtuvo su momento estelar con el Acuerdo de Barbados aseguraba la recuperación eventual y progresiva del país.

"Eso es así, absolutamente, pero esto se perderá si de la presente fecha hasta el mes de abril no hay cambio. Si no se habilita a María Corina Machado, si no se establece una fecha electoral con las condiciones del Acuerdo, tengan ustedes la seguridad que las sanciones se van a restablecer y continuarán".

FUENTE: Entrevista Humberto Calderón Berti, con información de Diario Las Américas