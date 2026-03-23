lunes 23  de  marzo 2026
TRANSICIÓN

María Corina Machado afirma que EEUU no sostiene al régimen represivo, presiona reformas

La líder y Nobel de la Paz dijo que espera regresar “pronto” a Venezuela, donde el desarrollo económico “necesitará la legitimidad de elecciones democráticas”

María Corina Machado viajó a Chile a la toma de posesión del presidente Rodrigo Katz

María Corina Machado viajó a Chile a la toma de posesión del presidente Rodrigo Katz

EFE/Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En medio de nuevas medidas económicas en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado afirmó que el gobierno de EEUU está presionando las reformas que adelanta la jefa encargada del país, Delcy Rodríguez, pero no sostiene al “régimen represivo” que sigue en el poder, tras la captura de Nicolás Maduro.

“Estados Unidos obviamente está dando instrucciones y está claro que (Washington) no va a formar parte de un régimen represivo”, dijo la Premio Nobel de la Paz 2025 en una entrevista a un diario británico.

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Machado reafirmó su posición ante la situación política venezolana, en medio del restablecimiento de relaciones entre los dos países y una supuesta dinamización de la economía en busca de la estabilización y que ha sido puesto de relieve por el presidente Donald Trump al tiempo que ha “reconocido” las gestiones de Rodríguez en ese aspecto.

EEUU y reformas en Venezuela

Machado descartó cambios en el régimen tras la deposición de Maduro en un operativo militar, en enero pasado, y un supuesto acercamiento.

“Son exactamente las mismas personas, con las mismas ideas y valores, pero la dinámica ha cambiado porque evidentemente están siguiendo las instrucciones que vienen de Estados Unidos”, dijo.

Añadió que los comentarios de Trump de que Rodríguez estaba “haciendo un buen trabajo” están condicionados a que ella siguiera sus órdenes, según el diario, aclarando así las actuaciones del régimen de cara a un eventual proceso electoral.

Machado, a quien Trump ha apartado en el proceso de transición por carecer de influencias internas para para dirigir un nuevo gobierno, dijo haber tenido conversaciones con el presidente de EEUU.

“Hemos estado en contacto telefónico, lo que nos ha ayudado a conocernos mejor y a transmitir la fortaleza del pueblo venezolano que ante todo está profundamente agradecido por el compromiso y el riesgo que Estados Unidos asumió al abrir esta ventana hacia la libertad”, subrayó la máxima dirigente de la oposición.

María Corina Machado reafirma su regreso

Machado, quien permanece en EEUU tras su salida clandestina de Venezuela en diciembre de 2024, aseguró de nuevo su “pronto” regreso a Venezuela, y que su viaje allí sería coordinado con la administración Trump.

“Voy a regresar, y lo haré pronto”, recalcó.

Se refirió a las planteadas elecciones, cuya organización requeriría por lo menos 40 semanas y en la que sería candidata frente al chavismo.

“Queremos llevar a cabo un proceso ejemplar e impecable, ante todo para que todos los venezolanos puedan confiar en él”, destacó en sus declaraciones. Y agregó: “Ese proceso lleva tiempo, pero queremos hacerlo lo más rápido posible, ya que es lo que se necesita para brindar garantías a los inversionistas y a los venezolanos que desean regresar”.

FUENTE: Con entrevista de ft.com (Financial Times)

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