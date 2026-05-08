"La crueldad no tiene límites" en Venezuela, dice María Corina Machado sobre muerte de preso político

María Corina Machado dijo en España durante una rueda de prensa sobre Venezuela.

CARACAS .- María Corina Machado , líder venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, insistió en pedir a la comunidad internacional “mirar” a Venezuela y condenó la muerte del preso político Víctor Hugo Quero durante su encarcelamiento, la cual fue admitida ayer por autoridades, pero que fue encubierta por el régimen en violación a los derechos humanos .

“La crueldad no tiene límites. A Víctor Hugo Quero Navas lo detuvo el régimen el 3 de enero de 2025. Lo desaparecieron, lo torturaron y lo asesinaron”, afirmó Machado en sus redes con base en el comunicado oficial emitido por el Servicio Penitenciario que informó de la muerte.

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“Durante 16 meses, la señora Carmen, su madre, fue de cárcel en cárcel en una búsqueda desesperada. La respuesta fue la burla y el silencio, hasta hoy: le informan que su hijo yace en una tumba desde hace nueve meses”, escribió.

Enfatizó que el hecho “es un crimen de lesa humanidad ejecutado con impunidad absoluta. Es el horror sistemático contra una nación que exige justicia”, dijo y prometió insistir en la lucha “hasta que haya justicia y libertad” en el país.

También Edmundo González, candidato opositor electo en 2024 según actas, deploró el hecho. “Lo enterraron sin avisarle a ella (su madre). Y el Estado llamó a eso ‘cumplimiento de protocolos’. Lo que aquí pasó, se llama desaparición forzada seguida de ejecución administrativa del olvido”.

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A Víctor Hugo Quero Navas lo detuvo el régimen el 3 de enero de 2025. Lo desaparecieron, lo torturaron y lo asesinaron.



Durante 16 meses, la señora Carmen, su madre, fue de cárcel en cárcel en una búsqueda… pic.twitter.com/1nLfOIveec — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) May 7, 2026

Muerte de preso político

Según el comunicado oficial, tras 12 meses de la desaparición de Quero, la policía de investigación Cicpc inició una investigación en la que se verificó que estaba recluido en la cárcel Rodeo I, que ha sido denunciada como centro de torturas contra presos políticos-.

Asegura que el deceso ocurrió el 24 de julio de 2025 debido a una “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo” tras diez días de atención médica en un hospital militar a donde fue trasladado.

Ayer, la fiscalía general resolvió investigar el suceso sobre el que el fiscal anterior, Tarek William Saab y el defensor del Pueblo habrían ocultado el hecho, según los documentos que han sido hecho públicos por la madre de la víctima.

Según uno de estos, la defensoría afirmó a Carmen Navas en octubre de 2025 que Quero estaba recluido en el Rodeo I, cuando ya había fallecido, en julio de ese año.

“Se le informó que en fecha 23 de octubre se había realizado traslado hasta la Fiscalía 67, siendo la comisión de la Defensoría del Pueblo atendida por el ciudadano José Contreras, quien luego de ponerle tanto sobre los pormenores del caso, indicó que a su hijo, está siendo imputado por los delitos de Traición a la Patria, Conspiración y Terrorismo; y actualmente se encuentra el Centro de Detención el Rodeo I”, dice el documento.

Además, a Quero le fue negada la amnistía estando ya muerto, según se informó.

Oficio sobre preso político Victor Quero web_ RedX

Indignación por violación de derechos humanos

Organizaciones y defensores de derechos humanos en el país y en el exterior fijaron posición contra las violaciones de autoridades judiciales.

El Instituto Casla señaló en un comunicado que la muerte de Quero constituye una violación flagrante de los derechos humanos y de las obligaciones internacionales asumidas por los Estados en materia de protección de personas privadas de libertad.

Aseguró que toda persona detenida se encuentra bajo “responsabilidad directa de las autoridades que ejercen su custodia”, por lo que exigió realizar una investigación inmediata, independiente, imparcial y transparente.

En Venezuela, el Foro Penal cuestionó el comunicado oficial tras rechazar el hecho, a través de su director presidente, Alfredo Romero, quien expresó su indignación y tristeza por la muerte de Quero.

“Se informa lo que ya presumíamos: Víctor Quero, desaparecido forzosamente, murió en custodia”, afirmó y cuestionó el silencio de las autoridades. “Director de Rodeo I, explique qué pasó. Fiscalía, explique qué pasó allí. El tribunal también es responsable. Había silencio, incertidumbre”, inquirió.

“Es una violación gravísima a todos los derechos. Si hacemos un menú de garantías constitucionales violentadas, nos quedaríamos cortos”.

Según la CIDH, en Venezuela murieron 18 presos políticos bajo custodia del Estado entre 2025 y 2026, fecha de actualización del informe sobre situación de derechos humanos en el país.

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COMUNICADO DEL INSTITUTO CASLA @caslainstitute



Rechazo al asesinato bajo custodia de Víctor Quero Navas y denuncia de las violaciones a protocolos internacionales.



El Instituto CASLA expresa su más enérgico rechazo ante la muerte de Víctor Quero Navas mientras se… pic.twitter.com/sHqseDnxkT — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) May 8, 2026

FUENTE: Con información María Corina Machado red X, Joel García X, Monitoreamos