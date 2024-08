Vocero del régimen chavista despotrica contra presidentes de Chile y Perú

Asimismo, afirmó que la mandataria de Perú, Dina Bouarte, "usurpó el cargo", al asumir la presidencia tras el intento de gold¿pe de Estado del izquierdista Pedro Castillo.

"Tengo ganas de escribir una carta al presidente de Chile para que me mande las actas de las elecciones de Chile. Yo quiero que ese arrastrado de Boric medio levante la cabeza y me mande las actas. Quisiera pedir las actas de las elecciones de Perú, que escogieron a Dina Boluarte, presidenta de Perú. Ay, pero es que ella no participó en las elecciones. Ella usurpó el cargo de presidente de la República y no participó en elecciones", expresó el funcionario en una sesión del Parlamento.

Jorge Rodríguez carga contra Zuckerberg y Musk

Un sulfurado Rodríguez cargó, además, en contra de los magnates de Meta y X, Mark Zuckerberg y Elon Musk, respectivamente, a quienes llamó "ratas".

"Esas ratas, Zuckerberg y Musk, esos vienen por los humanos y las humanas, por eso el odio de los Musk, por eso el fraude descomunal que cometieron con las benditas actas", aseveró,

Según él, las actas escrutadas que los testigos y miembros de mesas enviaron a la oposición y que fueron verificados por organismos internacionales, son una "inmensa farsa, un poco de papeles sucios, reportados y pegados, mal pegados".

Entre las instancias que verificaron las actas de votación digitalizadas por la oposición, que demuestra la abrumadora victoria que obtuvo González Urrutia frente a Maduro, se encuentran Departamento de Observaciones Electorales de la Organización de Estados Americanos, la Misión de Observación Electoral de Colombia y el Panel de Expertos Electoral de la ONU.

No muestran las actas

Rodríguez, quien estuvo al frente de Consejo Nacional Electoral durante los años 2003 y 2006, se dedicó a despotricar en contra de quienes han pedido al régimen que enseñe las actas de votación para demostrar el supuesto triunfo de Maduro.

"Venezuela tiene que publicar las actas. Yo estoy pensando en mandar una carta al gobierno de Estados Unidos para que me mande las actas de las elecciones del año 2020, que Trump dijo que hubo fraude (...) O las actas en Europa, o las actas de Colombia, o las actas de Brasil", apuntó.

