martes 26  de  mayo 2026
VENEZUELA

Delcy Rodríguez crea comisión para "reestructurar" el gobierno tras la caída de Nicolás Maduro

El régimen chavista busca consolidar una nueva estructura política tras la caída de Nicolás Maduro y los cambios en la cúpula militar

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en conferencia de prensa, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en conferencia de prensa, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS - La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes la creación de una comisión especial para impulsar una “reestructuración” del aparato estatal venezolano, en medio de la recomposición interna del chavismo tras la caída del dictador depuesto Nicolás Maduro.

Rodríguez, quien asumió el control del país luego de la captura de Maduro en enero durante una operación militar ejecutada por fuerzas estadounidenses, avanzó desde entonces en una profunda reorganización del Ejecutivo y de la estructura militar vinculada al régimen chavista.

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La gobernante encargada removió a la mitad del gabinete heredado de Maduro, sustituyó a todos los integrantes del alto mando militar y desplazó a gran parte de los comandantes regionales del ejército.

Restructuración

Durante una reunión del consejo de ministros en el Palacio de Miraflores, Delcy Rodríguez designó al ministro de Educación y dirigente chavista Héctor Rodríguez como responsable de la “reestructuración y reingeniería del gobierno”.

“El objetivo es construir una nueva estructura del gobierno adaptada a esta nueva realidad de Venezuela, a una Venezuela que renace”, afirmó Rodríguez durante una transmisión televisada. La comisión deberá presentar resultados en un plazo de 90 días.

Rodríguez nombró a la ministra de Economía, Anabel Pereira, para dirigir un plan de “gestión eficiente” de la administración pública.

“El basamento administrativo financiero es fundamental para una gestión eficiente”, expresó Rodríguez, sin ofrecer mayores detalles sobre las medidas que aplicará el Ejecutivo.

Programas sociales

En los últimos meses, el nuevo liderazgo chavista eliminó varios programas sociales instaurados durante el mandato de Maduro e impulsó reformas en el sector petrolero y minero, con el objetivo de abrir áreas estratégicas de la economía venezolana a inversionistas extranjeros.

FUENTE: Con información de AFP

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