Régimen sandinista de Daniel Ortega muestra a líder indígena preso en grave estado de salud

MANAGUA — El exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera Brayan, de 73 años y detenido desde septiembre de 2023, se encuentra internado desde el pasado 7 de marzo en la unidad de terapia intensiva de un hospital de Managua por deterioro en sus condiciones respiratorias, según informó este miércoles el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

"Su condición actual es delicada, con ventilación mecánica a través de traqueotomía y alimentación intravenosa; presenta falla de múltiples órganos, hígado cirrótico e infección pulmonar activa causada por bacterias resistentes", informó hoy el Ministerio de Salud en un informe divulgado por la dictadura, acompañado con una fotografía en la que se aprecia su frágil situación.

SUCESIÓN EN PUERTAS Detienen a sandinista aliado de Daniel Ortega por orden de Rosario Murillo en Nicaragua

Rivera, líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa 'Hijos de la Madre Tierra', en lengua miskita) y quien fue aliado de los gobernantes sandinistas en la Asamblea Nacional (Parlamento), fue detenido previo a las elecciones regionales de marzo de 2024 cuando aún era legislador.

Después de su detención, el ente electoral de Nicaragua, controlado por los sandinistas, canceló la personalidad jurídica del partido indígena Yatama, bajo el argumento de que ejecutó actos que, según la dictadura, menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitando a la injerencia extranjera en los asuntos internos, delitos que son considerados traición a la patria.

EEUU denuncia "crueldad del régimen"

A mediados de marzo pasado, fecha que coincide con su traslado de prisión a un hospital, la Embajada de Estados Unidos denunció la "crueldad del régimen" sandinista "hacia quienes se atreven a alzar la voz", y criticó que "la dictadura Murillo-Ortega" mantenga detenidas a personas ancianas y enfermas, y como ejemplo usó el caso del exdiputado indígena.

A inicios de mayo, expertos de Naciones Unidas pidieron a las autoridades nicaragüenses que aporten "de manera inmediata" una prueba de vida del líder indígena y subrayaron que las condiciones de detención en Nicaragua son "inhumanas".

Según el informe de salud de las autoridades, el líder indígena ingresó a prisión el 29 de septiembre de 2023 y "desde entonces ha presentado distintos episodios y síntomas propios de condiciones de salud alteradas durante varios años".

Explicó que estuvo internado en el hospital de la Policía Nacional entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre de 2023 "atendiéndose de esas condiciones de larga data", cuando fue trasladado nuevamente a prisión "donde continuó siendo atendido por los médicos y enfermeros del lugar".

Pese a su edad y a su complicado estado de salud, la dictadura sandinista ha mantenido encarcelado a su antiguo aliado.

Desaparicion forzada

Expertos de la ONU, que llegaron a considerar a Rivera víctima de "desaparición forzada", pidieron el 1 de mayo al gobierno una "prueba de vida" del dirigente del pueblo miskito ante el temor de que pueda fallecer en prisión.

"Ante un obvio deterioro en sus condiciones respiratorias fue trasladado al hospital Fernando Vélez Paiz el 7 de marzo de 2026, donde ha sido atendido", de acuerdo con la información del régimen.

Ortega, de 80 años, y Murillo, de 74, mantienen un fuerte control sobre opositores tras las protestas de 2018 que dejaron unos 300 muertos, centenares de detenidos y forzaron a cientos de miles al exilio.

El régimen sandinista justificó la represión al considerar esas manifestaciones como un intento de "golpe de Estado" patrocinado por Washington, en un intento de justificar la brutal represión.

Según informes de la oposición, Ortega, en el poder desde 2007 por segunda ocasión, enfrenta problemas de salud, por lo que Murillo hace una purga interna para garantizar la sucesión. Ortega gobernó junto a Sergio Ramírez Mercado durante la primera dictadura sandinista 1979-1990, con mano dura. Ese régimen es señalado por haber cometido crímenes de lesa humanidad en esa época.

Brooklin Rivera - Yatama El exdiputado Brooklin Rivera.

FUENTE: Con información de EFE y AFP