Yerno de Edmundo González cumple 38 días secuestrado por el régimen de Maduro

“Rafa, siempre hemos compartido cada obra y acción de nuestras vidas. Me consta que eres una persona íntegra, honesta y correcta, que siempre cumple con la Constitución y la ley. Sé que cualquier hecho ilegal o delito que te traten de atribuir es falso. Sigo luchando por tu libertad", escribió González de Tudares en su cuenta en la red social X.

Recalca que "no se tiene información sobre su estado de salud, su ubicación ni situación actual".

Mariana González ha destacado en reiteradas oportunidades que ella ni su esposo están involucrados en política: “Soy maestra de preescolar y Rafael es abogado en derecho privado. No hacemos política, no formamos parte de la política y no tenemos incidencia o influencia alguna en la política, aunque eso les cueste a muchos creer".

Sostiene que "somos una familia venezolana más, trabajadora que tratamos de sacar adelante a nuestros hijos con educación. Con principios y con valores cristianos, Rafael no merece lo que está viviendo en estos momentos, no ha cometido delito alguno”.

Mariana González insiste en su petición

"Mi solicitud para que Rafael sea liberado por razones humanitarias tiene fundamento y motivo en los referidos derechos humanos consagrados en la Constitución. Todos los días rezo a Dios, por nuestros niños, por la integridad de Rafael y por su pronta liberación", insistió la hija de González Urrutia.

Mariana González, en su petición de libertad para su esposo, tiene presente a los demás. "No debemos olvidar a cada persona que injustamente está privada de libertad. A todas las madres, esposas, hijos y familiares de presos políticos y desaparecidos por funcionarios del Estado".

"Tú (Rafael Tudares) eres inocente, tú no has cometido delito alguno, y ser yerno de papá (Edmundo González Urrutia) no es delito. Somos una familia venezolana más que tiene derecho a vivir en Venezuela, en libertad", ha venido insistiendo González.

FUENTE: MONITOREAMOS / REDES SOCIALES