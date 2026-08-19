miércoles 19  de  agosto 2026
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Yosmany Mayeta en El Podcast de las Américas: "Si callo, ¿quién habla por los cubanos que no se atreven?"

El comunicador repasó sus orígenes en el ejercicio periodístico y reafirmó su postura de mantener la denuncia social a pesar de residir en el exilio

Por ANDREINA PÉREZ

El periodista independiente cubano Yosmany Mayeta abordó las tensiones y los riesgos que implica denunciar las violaciones de derechos humanos bajo el régimen de la Isla durante su participación en El Podcast de las Américas.

En la conversación, el comunicador repasó sus orígenes en el ejercicio periodístico y reafirmó su postura de mantener la denuncia social a pesar de residir en el exilio y enfrentar un escenario de varios años bajo constante amenaza de deportación.

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Mayeta explicó que su vocación crítica surgió desde muy joven en Santiago de Cuba, al crecer en un barrio marginal donde presenció de primera mano las severas carencias y la vulnerabilidad de la población. Esa experiencia cercana a la realidad social de la provincia lo impulsó a utilizar la información y el periodismo independiente como una herramienta activa para visibilizar las injusticias y la represión que experimentan los ciudadanos dentro del país.

Al referirse a las consecuencias de su labor, el reportero confesó que el temor es una constante que no desaparece con la distancia geográfica. Detalló que la preocupación se intensifica al tener a toda su familia dentro de Cuba, donde sus allegados permanecen expuestos al acoso, las citaciones, las multas y las detenciones arbitrarias por parte de las autoridades del Estado, tácticas destinadas a forzar el silencio de las voces disidentes.

A pesar del hostigamiento institucional hacia su entorno y la presión sistemática por acallar el periodismo independiente, Mayeta enfatizó que la resistencia informativa es indispensable. El comunicador concluyó que mantenerse firme y no guardar silencio es la única vía para dar voz y representar a los miles de cubanos en la Isla que continúan perseguidos o que aún no encuentran el espacio de seguridad para denunciar su situación.

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