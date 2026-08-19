Centro de estudios cercano a Trump recomienda presencia militar permanente en torno a Cuba

Una persona duerme envuelta en una sábana en el muro frente al mar al amanecer en La Habana el 13 de agosto de 2026.

WASHINGTON.- En el entendido de que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, el Instituto de Política America First recomienda al presidente Donald Trump restablecer la presencia militar en el Caribe, aumentar la presión económica contra el régimen cubano, así como intentar incrementar las designaciones de organización terrorista extranjera para distintos aparatos integrados en el régimen.

Esta serie de recomendaciones están en un informe publicado este 19 de agosto por el Instituto de Política America First, cercano a Trump. El análisis está firmado por Melissa Ford Maldonado, directora para las Américas del organismo, quien insta a reactivar mecanismos para que esa huella militar no se limite a despliegues puntuales, como en la actualidad, y esté más en línea con la misión del Comando de Defensa del Caribe, fundado en los años 40 y precedente del actual Comando Sur estadounidense.

Sin embargo, la autora no cree que el Pentágono "deba construir grandes bases permanentes en Cuba o en cualquier otro lugar del Caribe" para lograr esa meta.

Más bien, "podría simplemente ampliar los acuerdos de acceso, los derechos de sobrevuelo y las ubicaciones de seguridad cooperativa con socios de confianza a medida que sigan surgiendo en la región Gobiernos afines que busquen estrechar sus lazos de seguridad con Estados Unidos", escribe.

Presión económica

Además de incrementar la actual presión económica sobre la isla, el reporte cree que también se debería intentar incrementar las designaciones de organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) para distintos aparatos integrados en el estado cubano, como el propio Partido Comunista de Cuba (PCC) o GAESA, el conglomerado empresarial que controla parte importante de la economía de la isla.

Ford Maldonado insta a la Casa Blanca, además, a ayudar a destruir “el monopolio informativo del régimen cubano y a modernizar la ofensiva informativa de Estados Unidos”, y recuerda el rol que jugaron las emisoras Radio Martí y Televisión Martí, cerradas en 2025 en el marco de su campaña para reducir el gasto federal.

La experta subraya el valor de ambos medios, pero considera que en lugar de restaurar el antiguo modelo, el gobierno estadounidense “debería preservar los aspectos de estos programas que fueron efectivos y al mismo tiempo reemplazar los obsoletos con una iniciativa de información más ágil y digital”, con énfasis en la “tecnología anticensura y otras herramientas” que a la autoridad cubana “le resultan más difíciles de bloquear”.

Rendición de cuentas

El informe aboga asimismo por cortar los lazos de La Habana con países considerados adversarios de Estados Unidos como Rusia o China, reforzar la contrainteligencia de Washington en todo lo relacionado con Cuba, sacar al PCC del poder y reclamar elecciones y reformas democráticas y, a partir de ahí, exigir “rendición de cuentas por los abusos del pasado.

El Instituto de Política America First fue fundado en Washington en 2021, al término del primer mandato de Trump, por Brooke Rollins, actual secretaria de Agricultura estadounidense, y fue presidido en su momento por Linda McMahon, secretaria de Educación.

Otras figuras de la actual Administración como el director de la CIA, John Ratcliffe, el del FBI, Kash Patel, o el director del Consejo Económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, han estado ligados a la institución en el pasado.

Cuba hoy

Diario Las Américas en su edición del 14 de agosto reseñó el informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, según el cual el 94% de los cubanos vive en extrema pobreza.

“La situación de los hogares cubanos es insostenible: ocho de cada 10 cubanos han dejado de desayunar, almorzar o comer, debido a la falta de dinero o a la escasez de alimentos. Hace un año era siete de cada 10. La creciente pérdida de valor del peso cubano ha golpeado fuertemente a la gran mayoría de los hogares. Es difícil encontrar un sector de la vida nacional que escape al colapso que vive el país, con un incalculable costo humano", indica el informe.

Además, EEUU en 2019 impuso sanciones a Raúl Castro por ayudar a violar los derechos humanos en Venezuela. Aún más, el 20 de mayo de 2026, un gran jurado federal en Miami presentó una acusación penal formal contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles de la ONG Hermanos al Rescate en 1996, un ataque que dejó cuatro muertos, incluidos tres ciudadanos estadounidenses.

Para junio de este año, dio un paso más en la creciente presión que ejerce contra la isla, cundo emitieron sanciones contra Miguel Díaz-Canel, su círculo cercano y familiares de Raúl Castro.

En la lista de la OFAC se incluyó a Lis Cuesta Peraza, esposa de Díaz-Canel; a Manuel Anido Cuesta, su hijastro; a Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro, y a Raúl Alejandro Castro Calis, nieto del exmandatario.

En junio de 2026, el Departamento de Estado de EEUU sancionó a GAESA por su responsabilidad en la represión que se vive en Cuba y las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

La isla quizá viva los estertores de la muerte de un régimen que tiene más seis décadas oprimiendo al pueblo cubano.

FUENTE: Con información de EFE/DLA