miércoles 19  de  agosto 2026
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Presidente del Atlético de Madrid confía en que Julián Álvarez "se ganará a la afición en dos partidos"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, insistió en que el atacante argentino permanecerá con el club, pese al serio interés de otros equipos

El atacante argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo ante el Valencia, el 15 de septiembre de 2024.

El atacante argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo ante el Valencia, el 15 de septiembre de 2024.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MADRID.- El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, insistió este miércoles que el delantero argentino Julián Álvarez se quedará en el club rojiblanco y "se ganará a la afición en dos partidos".

Cerezo insistió en la línea del club de no vender al jugador, tal como había hecho también el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, quien afirmó a mediados de julio, en pleno Mundial 2026, que no aceptaría "ni 100, ni 150 ni 200 millones" por Álvarez, pretendido desde hace meses por el Barcelona como reemplazo del polaco Robert Lewandowski.

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"Julián es jugador del Atlético de Madrid, tiene contrato con el Atlético de Madrid, está entrenando con el Atlético de Madrid y se está preparando para hacer una temporada magnífica", aseguró Cerezo a los medios.

"Ya dije en principio que no se vendía", añadió el presidente del Atlético, cuyo equipo se estrena en LaLiga este miércoles contra el recién ascendido Málaga.

Cerezo no se mostró preocupado por cómo pueda recibir la afición rojiblanca al delantero argentino, después de que llegara a expresar su deseo de salir del club, aunque sin precisar destino.

"Julián es una persona excelente y seguro, segurísimo, que se ganará a la afición en dos partidos", aseguró el presidente del Atlético, tras la tradicional comida de directivas antes del partido contra el Málaga.

El martes, el técnico rojiblanco, Diego Pablo Simeone, insistió en "tratar de armar un equipo alrededor de él (Julián Álvarez)", aunque adelantó que no estaría frente al Málaga por falta de rodaje para competir.

Mónaco deja libre a Pogba

El Mónaco anunció este miércoles en un comunicado su separación contractual del centrocampista francés Paul Pogba, luego de una serie de lesiones que frenaron su regreso al alto nivel tras su suspensión por dopaje.

Pogba, de 33 años y campeón del mundo con Francia en 2018, llegó libre al club monegasco hace un año, durante el mercado de verano boreal de 2025. El centrocampista llevaba libre desde diciembre de 2024, después de la ruptura de su contrato con la Juventus de Turín.

Suspendido 18 meses hasta marzo de 2025 por dopaje, Pogba no logró nunca recuperar en Mónaco el nivel físico necesario para la alta competición.

Con el club monegasco tan solo disputó seis partidos de Ligue 1, siendo titular en una única ocasión. En total sumó 115 minutos.

"Pese a compartir la idea de que los objetivos fijados en un inicio fueron parcialmente alcanzados, el Mónaco y Paul Pogba han decidido, antes del primer partido oficial de esta nueva temporada, poner fin al contrato que les ligaba hasta junio de 2027", explicó el club en su comunicado.

FUENTE: AFP

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