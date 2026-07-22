Analía Luaces invita a descubrir un universo oculto por medio de sus obras

Analía Luaces es conocida en el mundo de las artes plásticas como Ani Luaces. Nacida entre los campos de Pueblo Esperanza, Paysandú, Uruguay, ha transformado los recuerdos de una infancia rodeada de ríos, árboles, animales y libertad en un estilo pictórico único, donde cada obra es una invitación a descubrir un universo oculto.

Sus pinturas cautivan a primera vista por sus colores vibrantes y figuras imponentes (leones, osos, tiburones o calaveras), pero es al acercarse cuando revelan su verdadera esencia: pequeños paisajes, flores, montañas, aves, ríos, pescadores y cientos de detalles que convierten cada lienzo en una experiencia para explorar una y otra vez.

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"No intento pintar un lugar exactamente como era, sino todo lo que me hacía sentir", comparte la artista, quien reconoce que cada obra nace de las emociones que guarda de su infancia, de sus viajes y de la conexión permanente con la naturaleza.

Actualmente radicada en Florida, Estados Unidos, Ani continúa encontrando en el mar, las montañas y los parques naturales el refugio creativo que alimenta su imaginación. Junto a su hijo Canyon, explora nuevos paisajes que más tarde se transforman en pinturas donde la memoria, la aventura y la curiosidad conviven en perfecta armonía.

Su proceso creativo también está profundamente ligado a las historias de quienes adquieren sus obras. En los trabajos por encargo conversa con cada persona para conocer sus recuerdos, lugares, animales y colores favoritos, integrándolos en composiciones que terminan siendo tan personales como irrepetibles.

Lo que comenzó como una pasión compartida con amigos, quienes le llevaban materiales para que pudiera seguir pintando, se ha convertido en una sólida trayectoria internacional.

Sus obras incorporan materiales de alta calidad, hojas doradas y cristales Swarovski, y forman parte de colecciones privadas en distintos países. Algunas incluso han inspirado tatuajes, demostrando el vínculo emocional que generan con quienes las descubren.

Más allá del lienzo, Ani también lleva su arte a ilustraciones para prendas y diversos productos, permitiendo que sus creaciones acompañen la vida cotidiana de las personas sin perder su esencia.

Para Analía Luaces, ser artista significa conservar intacta la curiosidad de aquella niña que encontraba tesoros en cualquier rincón del campo uruguayo. Esa mirada sigue viva en cada pintura, invitando al espectador a detenerse, observar y descubrir que siempre existe algo más escondido entre los colores.

Con un universo artístico donde la naturaleza, la memoria y la imaginación se entrelazan, Ani Luaces continúa construyendo una obra que emociona, conecta y recuerda que la belleza suele encontrarse en los detalles.

"Mi universo artístico nace de la naturaleza, la curiosidad y la idea de que siempre, siempre hay algo más por descubrir”, concluye.