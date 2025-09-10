miércoles 10  de  septiembre 2025
Hallan pintura del artista Peter Paul Rubens en París

La obra maestra, de 105,5 cm por 72,5 cm, probablemente estaba destinada a un coleccionista privado. La pintura representa a Cristo crucificado

La obra Cristo en la cruz del pintor Peter Paul Rubens.

La obra "Cristo en la cruz" del pintor Peter Paul Rubens.

PARÍS.- Un cuadro del famoso artista Peter Paul Rubens (1577-1640), que se creía perdido desde 1613, fue encontrado en una mansión de París, informó el miércoles el perito subastador que halló la obra.

"Se trata de una obra maestra, Cristo en la cruz, pintado en 1613, que había desaparecido y que encontré en septiembre de 2024 durante el inventario y la venta de una mansión del distrito 6 de París", precisó a AFP Jean-Pierre Osenat, presidente de la casa de remates del mismo nombre, que subastará el cuadro el 30 de noviembre.

"Es un hecho rarísimo y un hallazgo sin precedentes", añadió.

La obra

"Fue pintado por Rubens en el apogeo de su talento y autentificado por el profesor Nils Büttner", especialista en arte alemán, flamenco y holandés de los siglos XV y XVI y presidente del Rubenianum, una organización en Amberes, cerca de la antigua casa-taller de Rubens, y encargada del estudio de su obra, según Osenat.

"Yo estaba en el jardín de Rubens, dando vueltas mientras el comité de expertos deliberaba sobre la autenticidad del cuadro, cuando me llamó para decirme: '¡Jean-Pierre, tenemos un nuevo Rubens!'", contó el rematador emocionado.

"Es el comienzo de la pintura barroca, se representa al Cristo crucificado, aislado, luminoso, sobresaliendo con fuerza entre un cielo oscuro y amenazante. Detrás del fondo rocoso y verde del Gólgota, aparece una vista que muestra Jerusalén iluminada, pero aparentemente bajo una tormenta", describió, añadiendo que la obra está en "muy buen estado" de conservación.

Aunque el pintor realizó numerosos cuadros para la Iglesia, esta obra maestra, de 105,5 cm por 72,5 cm, probablemente estaba destinada a un coleccionista privado. Perteneció al pintor del siglo XIX William Bouguereau y, luego, a los propietarios de la mansión parisina donde fue hallada.

FUENTE: AFP

