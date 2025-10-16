Lalone, de Málaga a Coral Gables, pinturas murales que unen a las dos ciudades

MIAMI.- Con resplandecientes colores y atractivas líneas, es imposible pasar por alto las pinturas murales Málaga Loves Coral Gables en Miracle Mile, justo al lado de la librería Barnes & Noble. Creadas por el artista español Lalone , la municipalidad floridana en Miami-Dade celebra estos días la hermandad que une a ambas ciudades.

Propuestas por los ayuntamientos de Málaga y Coral Gables, como parte de una campaña turística apoyada por TourEspaña desde Madrid y el Consulado General de España en Miami, estas obras pictóricas reflejan aspectos generales de ambas localidades, color, luz y arquitectura, y tiene al pintor malagueño Picasso y al visionario y promotor inmobiliario George E. Merrick por protagonistas.

Autodidacta y creador de dibujos desde muy pequeño, Lalone se formó en la Escuela de Arte de Málaga en gráfica publicitaria y luego tomó un curso de animación 2D, y hoy es capaz de abordar el realismo, la figuración y el costumbrismo en su obra.

“Lo he ido trabajando de una manera natural y he ido creciendo”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Con el paso de los años, “de pequeño hice grafiti, pero después lo enfoqué de una manera más profesional para poder enfrentarme a muchos terrenos y ser un poquito todoterreno”, enfatizó con esa gracia característica que tiene la gente de Andalucía.

“Siempre me documento, investigo un poco sobre el lugar, y en este caso Coral Gables, y ahí está la figura de George Merrick que, al igual que Picasso, fueron soñadores y creadores de mundos”, comentó.

En efecto, la idea de estas pinturas murales fue y es plasmar el vínculo que pudiera existir entre ambas ciudades en un entorno de luz y color, donde el cubismo de Picasso, el realismo y la figuración están presentes.

Picasso, que nació en Málaga, donde existen un museo dedicado a su obra pictórica y otro a su casa natal, fue uno de los creadores del cubismo. “Él fragmentó la realidad y sacó su propio estilo. Y Merrick creó, a su manera, un mundo distinto aquí, en Estados Unidos, al traer el aire arquitectónico mediterráneo y construir su propia ciudad”, subrayó el artista.

De esta manera, Lalone tuvo en cuenta a los dos personajes y el ambiente de ambas ciudades para “construir un diálogo y vincular ambas historias y lugares” en sendos murales, uno frente al otro, como si Picasso y Merrick se miraran y hablaran.

Entre los materiales que el artista utilizó sobresalen la pintura al agua, de rodillo para los espacios más grandes, y brocha, pincel y pintura aerosol para detalles.

Tras vencer el proceso burocrático de los permisos públicos y enfrentarse a las inclemencias del clima, el artista dio forma a las dos pinturas murales en un par de semanas.

“Es verdad que tuve que lidiar un poco unas temperaturas un poco extremas. Hacía un calor sofocante y por la tarde llovía mucho y me paraba en seco, así que tuve que ir luchándolo y peleándolo y sacando tiempo de donde no había para llegar a la fecha (15 de octubre de 2025), pero a medida que el muro iba tomando forma me sentía muy satisfecho”, rememoró.

Lalone recuerda con gratitud como los transeúntes le saludaban. Como los vecinos de los locales colindantes le felicitaban y hasta le traían café.

“Me sentí muy arropado con toda la gente que pasaba por allí, el Ayuntamiento, el Consulado español, TourEspaña, todos”, afirmó.

El pintor, que cuenta con un amplio inventario de pinturas murales en su ciudad natal, Málaga, aprovechó su estancia en Miami para conocer el barrio de Wynwood, donde abundan esta técnica de arte público.

“Tuve la suerte de que me facilitaran un espacio allí, muy bien situado, al lado del Barcelona Wine Bar, lo cual para mí fue también otra cosa increíble y con la que me siento súper, súper agradecido”, aseveró.

En Wynwood, Lalone optó por una temática libre, “digamos más ilustración, un poco más gamberro, que creo se adapta más al tipo de obras que hay allí”, reforzó.

Hoy, frente a su obra en Miracle Mile, el artista asegura sentirse “súper honrado y súper afortunado, y muy agradecido por la confianza que depositan en mi trabajo y espero haberlo podido corresponder con un buen trabajo, que yo creo que sí porque la gente está feliz con el resultado”, concluyó.

Lalone en Instagram @lalone_graff