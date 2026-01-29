viernes 30  de  enero 2026
INICIATIVA

Anuncian Congreso Ambiental Infantil para el 6 de febrero

El tema de este año, “Entendiendo el Equilibrio en los Everglades de Florida”, invita a los estudiantes a explorar uno de los ecosistemas más esenciales del estado

Estudiantes celebran congreso ambiental en Miami.&nbsp;

Estudiantes celebran congreso ambiental en Miami. 

Cortesía/Prensa
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Más de 130 estudiantes de cuarto y quinto grado de más de 20 escuelas de Miami se reunirán en Aguamarina Elementary School para la tercera edición del Miami Children’s Environmental Congress, una iniciativa en crecimiento que coloca la alfabetización ambiental y el liderazgo estudiantil en el centro del aprendizaje. El evento se llevará a cabo el 6 de febrero de 2026 en 375 NW 7th Street, Miami, FL 33136, comenzando a las 10:00 a.m.

El tema de este año, “Entendiendo el Equilibrio en los Everglades de Florida”, invita a los estudiantes a explorar uno de los ecosistemas más esenciales del estado a través de talleres prácticos, resolución colaborativa de problemas y proyectos creativos de comunicación.

Diseñado como una experiencia educativa centrada en el estudiante, el Congreso se enfoca en cuatro objetivos fundamentales: desarrollar pensamiento sistémico comprendiendo cómo interactúan el agua, las plantas, los animales y los seres humanos; examinar cómo las acciones humanas afectan el equilibrio ecológico; fortalecer la voz estudiantil y las habilidades de comunicación; fomentar la responsabilidad ambiental práctica y cotidiana

Las escuelas participantes son Westminster Christian School, Key Point Academy, SOMI Charter School, MAST Academy, Mater Grove Academy, Santa Teresa Catholic School, Saint Agnes Academy, Alexander Montessori School, Saint Hugh Catholic School, Aguamarina Elementary School, The Endeavor School, iPrep Academy y Carrollton School of the Sacred Heart.

Durante la mañana, los estudiantes rotarán por sesiones dirigidas por expertos ambientales, científicos, artistas y líderes de organizaciones sin fines de lucro. Los temas incluyen agua limpia, plantas nativas, protección de la vida silvestre, especies invasoras, contaminación, cambio climático y el impacto humano. Cada grupo producirá un proyecto final —como un video, póster, presentación o campaña— que será presentado durante la ceremonia de clausura.

"Cuando los niños entienden los Everglades, entienden su propio futuro. El Miami Children's Environmental Congress les da a los estudiantes el poder de hacer preguntas, desafiar suposiciones y diseñar soluciones reales. Sus voces nos recuerdan que el liderazgo ambiental no comienza en la adultez—comienza en el aula, en la curiosidad y en el valor de cuidar", dijo Natalia Montano, fundadora.

Las organizaciones aliadas y los ponentes representan a The Everglades Foundation, Dream in Green, Clean Miami Beach, Debris Free Oceans, Gradible, Miami Waterkeeper y al artista y defensor ambiental Miguel Endara.

