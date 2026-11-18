A los hombres latinos les cuesta más acceder a los tratamientos. (Pixabay)

MIAMI. Los hombres de ascendencia africana presentan una mayor incidencia de cáncer de próstata y una mortalidad más elevada, una desigualdad bien documentada en Estados Unidos y el Caribe.

En cambio, los latinos —considerados en conjunto en las estadísticas estadounidenses— registran menos diagnósticos que los blancos no hispanos. Eso no significa que estén libres de peligro: algunos grupos enfrentan mayores dificultades para recibir un diagnóstico temprano y acceder al tratamiento.

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La distinción importa porque desarrollar la enfermedad, descubrirla cuando ya es agresiva y morir por ella son fenómenos diferentes. Confundirlos puede producir titulares alarmistas y ocultar una parte central del problema: las desigualdades en la atención sanitaria.

“Sufrir de la próstata” no es un diagnóstico

La expresión cotidiana “sufrir de la próstata” puede referirse a prostatitis —inflamación de la glándula—, a hiperplasia prostática benigna —un crecimiento que no es canceroso— o a cáncer. Son afecciones distintas y no corresponde trasladar automáticamente los datos de riesgo de una a las demás.

El Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK, por sus siglas en inglés), las diferencia expresamente.Por tanto, la evidencia más sólida sobre una mayor vulnerabilidad de los hombres afrodescendientes se refiere específicamente al cáncer de próstata, no a todos los problemas prostáticos.

Afrodescendientes con incidencia mayor

El informe Cancer Statistics for African American and Black People, 2025, de la Sociedad Americana contra el Cáncer, ofrece una medida concreta de la diferencia

.Durante el período 2017-2021, la tasa media anual de nuevos diagnósticos en Estados Unidos fue de 191.5 casos por cada 100,000 hombres negros, frente a 114.5 entre los blancos: una incidencia 67 % mayor. Son tasas poblacionales de ese período, no la probabilidad individual de enfermar a lo largo de la vida.

La desigualdad también aparece en las muertes. Un informe de la misma organización publicado en septiembre de 2025 señaló que la mortalidad por este tumor era aproximadamente el doble entre hombres negros que entre blancos en Estados Unidos. La institución advierte, además, que la enfermedad suele presentarse a edades más tempranas en afroamericanos y hombres caribeños de ascendencia africana.

Estas cifras documentan una brecha real, pero hay que advertir que no significa idéntico riesgo a todos los afrodescendientes del mundo. Los resultados dependen también del país, de la disponibilidad de pruebas diagnósticas y de la calidad de los registros. Una revisión científica sobre diferencias étnicas en cáncer de próstata subraya precisamente las dificultades para comparar poblaciones cuando cambian las vías de detección y la recopilación de datos.

Latinos con menos incidencia, pero con diagnósticos tardíos

La Sociedad Americana contra el Cáncer señala que el cáncer de próstata se diagnostica con menor frecuencia entre los hombres hispanos y latinos de Estados Unidos que entre los blancos no hispanos. Por ello, afirmar sin matices que “los latinos son más propensos” a desarrollarlo no coincide con la tendencia general descrita por esa institución.

Sin embargo, la frecuencia de diagnóstico no cuenta toda la historia.

En su análisis de 2024 sobre atención oncológica en la población hispana, la organización informó que el 64 % de los casos de cáncer de próstata se detectaban cuando el tumor todavía estaba localizado, frente al 71 % entre los blancos. También relacionó la menor supervivencia a cinco años de los pacientes hispanos, en parte, con diagnósticos en etapas más avanzadas.

A esto se suma la diversidad interna. Una investigación basada en 895,087 pacientes con adenocarcinoma prostático localizado, diagnosticados entre 2004 y 2017 en Estados Unidos, encontró diferencias según el origen nacional.

De acuerdo con la reseña de la Oncology Nursing Society sobre el estudio publicado en Prostate Cancer and Prostatic Diseases, los pacientes hispanos tuvieron mayores probabilidades de presentar enfermedad localizada de alto riesgo; los de origen mexicano mostraron el riesgo más elevado, mientras que los de origen cubano tuvieron resultados similares a los blancos no hispanos.

El alcance del hallazgo exige cuidado: estudiar la agresividad del tumor entre personas ya diagnosticadas no equivale a demostrar que toda la población latina tenga más probabilidades de desarrollar cáncer. Tampoco permite trasladar automáticamente esos resultados a Venezuela o al conjunto de América Latina.S

egún análisis epidemiológicos publicados en la revista médica Cancer, los hombres latinos tienen una probabilidad significativamente mayor de ser diagnosticados cuando el cáncer ya se encuentra en etapas avanzadas o metastásicas.

Entre las principales causas documentadas por la Asociación Americana de Urología (AUA) destacan:-

Menores tasas de detección temprana: los hombres hispanos se someten con menor frecuencia a pruebas de antígeno prostático específico (PSA) y tacto rectal preventivo.-

Barreras socioeconómicas y lingüísticas: la falta de seguro médico, el temor a los costos hospitalarios y la escasez de atención médica culturalmente adaptada retrasan la consulta ante los primeros síntomas urinarios.-

Tabúes culturales: diversos estudios sobre salud pública en comunidades latinoamericanas subrayan que el estigma asociado al examen urológico tradicional sigue disuadiendo a miles de hombres de acudir a revisiones periódicas.

Factores de riesgo

Entre los factores de riesgo bien establecidos figuran: la edad, los antecedentes familiares, la ascendencia africana y ciertas alteraciones genéticas hereditarias, incluidas mutaciones en genes como BRCA2. Pero las causas de las diferencias raciales y étnicas no están completamente aclaradas, según la Sociedad Americana contra el Cáncer.

La atención sanitaria también modifica el panorama. La evidencia sobre pacientes hispanos muestra barreras en la detección oportuna y diferencias en el acceso al tratamiento. Esto obliga a distinguir entre una posible susceptibilidad biológica y las condiciones que determinan cuándo se descubre un tumor y qué atención recibe el paciente.

Además, “latino” y “afrodescendiente” no son categorías excluyentes: un hombre puede ser ambas cosas. Tratar a todos los latinos como una población biológicamente uniforme borra diferencias de ascendencia, origen y contexto sanitario. El propio informe de la Sociedad Americana contra el Cáncer sobre población hispana presenta variaciones importantes entre subpoblaciones, como ocurre con los hombres de Puerto Rico.

Vigilar los síntomas

El cáncer de próstata temprano habitualmente no produce síntomas. Cuando aparecen dificultades para orinar, un chorro débil o mayor frecuencia urinaria, esas molestias también pueden corresponder a enfermedades benignas. Esperar síntomas, por tanto, no sustituye una evaluación del riesgo; pero tenerlos tampoco significa necesariamente que exista cáncer.

En su actualización del 12 de noviembre de 2026, la Sociedad Americana contra el Cáncer recomendó pruebas de antígeno prostático específico, o PSA, cada dos años entre los 50 y 69 años para hombres de riesgo promedio, y anualmente entre los 45 y 69 para hombres negros y determinados pacientes con antecedentes familiares importantes.

Se trata de una guía estadounidense que exige explicar los beneficios, las limitaciones y los posibles daños de la detección; no de una pauta universal aplicable sin valoración médica.

El PSA, además, no confirma por sí solo un cáncer. Su concentración puede elevarse por un crecimiento benigno de la próstata o por una prostatitis, según el NIDDK. Interpretarlo requiere considerar la historia clínica y, cuando corresponda, realizar estudios adicionales.

La conclusión es más precisa que una alarma general sobre “latinos y afrodescendientes”: existe un mayor riesgo documentado de cáncer de próstata en hombres de ascendencia africana; entre los latinos, el panorama es heterogéneo y las desigualdades en diagnóstico y tratamiento merecen tanta atención como la incidencia. Reducir esas diferencias exige identificar a quienes tienen mayor riesgo sin convertir su origen en un destino inevitable.

La comunidad médica destaca que, aunque la genética establece una predisposición inicial, el acceso oportuno a pruebas diagnósticas, la educación preventiva y la eliminación de barreras económicas siguen siendo las herramientas más eficaces para salvar vidas en ambas comunidades.

FUENTE: Con información del Instituto Nacional de Diabtes y las enfermedades Digestivas y Renales de EEUU/Sociedad Americana contra el Cáncer/Oncology Nursing Society/ Revista Cáncer