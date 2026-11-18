Las enfermedades de los pulmones, como el cáncer, pueden ser letales

MIAMI. - Las enfermedades de los pulmones , esas afecciones crónicas que afectan los órganos vitales del sistema respiratorio de las personas, son uno de los principales motivos de consulta médica y la tercera causa de mortalidad en el mundo, después de la del corazón y las cerebrovasculares (ACV).

Sin embargo, aparecen a veces sin que se sospeche o no reciben la atención oportuna para frenar su desarrollo y preservar la salud .

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Una tos persistente, la dificultad para respirar, la falta de aire —al subir escaleras o al caminar— y una ronquera sin explicación pueden ser señales de la presencia de serias afecciones en los pulmones.Y pueden comprometer todo el tejido esponjoso y gris rosáceo de modo fatal.

La principal enfermedad letal, reconocida así por la revista médica The Lancet y páginas web especializadas, es el cáncer de pulmón, señalado como responsable de una de cada cuarto muertes por neoplasia maligna en Estados Unidos y también de la mayor cantidad en todo el mundo.

Este tipo de cáncer tan agresivo se forma en las células que recubren los conductos de aire, lo cual obliga a tomar conciencia de su letalidad, a propósito de celebrarse en noviembre el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Pulmón y concretamente el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón el martes 17.

Le sigue la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, conocida como EPOC por sus siglas, que es no solo la más frecuente de las enfermedades de pulmón sino también la de mayor mortalidad, según el número de decesos reportados en el mundo, que se calculan en 3.6 millones al año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta afección, considerada la tercera causa principal de muerte, se genera por la obstrucción de las vías respiratorias.

En tercer lugar, se ubica a la embolia pulmonar que se forma por la obstrucción de la arteria en los pulmones, aunque la lista continúa.

Causas de letalidad en pulmones

En términos generales, las afecciones pulmonares potencialmente letales se originan a veces silenciosamente por varios agentes desencadenantes, según estudios médicos.

Entre ellos, se identifican a agentes cancerígenos, más de 70, en el humo del tabaco; bacterias y virus; y la inhalación constante de gases tóxicos y de emisiones elevadas de carbono de alta densidad.

A ello se suman factores hereditarios o genéticos y trastornos de hipertensión pulmonar, como elementos que inciden en la aparición de las afecciones pulmonares graves.

Por ello, médicos especializados en neumología recomiendan evitar aproximaciones a estos elementos y también chequeos regulares al asomo de cualquier manifestación de algún síntoma o aviso irregular.

Cáncer del pulmón, el mayor desafío

Es la enfermedad pulmonar de mayor letalidad según su evolución y provoca más muertes que el cáncer de mama, de próstata y de colon juntos, afirma la National Foundation for Cancer Research (NFCR) de Estados Unidos.

La baja supervivencia estimada en 20 % durante los primeros cinco años de la afección en etapa avanzada se atribuye al diagnóstico tardío.

“Solo el 16% de los casos se identifican en una etapa temprana, dado que los pulmones son un órgano interno, no se pueden examinar externamente, y los síntomas solo aparecen cuando el cáncer está avanzado”, sostiene la NFCR. “Esto hace que sea extremadamente difícil detectar el cáncer de pulmón en sus etapas iniciales”.

La situación se agrava porque el cáncer de pulmón suele ser metastásico, es decir, las células cancerosas pueden esparcirse por otras partes del cuerpo y afectar más órganos vitales, lo cual hace más complicado el tratamiento.

En estos casos, la quimioterapia, basada en el suministro de fármacos muy potentes por vía intravenosa u oral para atacar las células, es una de las opciones más frecuentes para frenar el crecimiento del cáncer de pulmón, pero no siempre es la más efectiva, según el estudio.

“Algunas células de cáncer de pulmón son intrínsecamente resistentes a la quimioterapia, mientras que otras desarrollan resistencia y luego se multiplican”, subraya la fundación en su página web, al abordar el problema de la letalidad.

“La falta de otras opciones de tratamiento contribuye en gran medida a la alarmante tasa de mortalidad por cáncer de pulmón”, refiere.

Estudios recientes, no obstante, indican que existen nuevos modalidades de tratamiento que ofrecen más esperanzas.

Una de ellas es la aplicación de pruebas de detección especialmente en personas con antecedentes de tabaquismo, aunque expertos sostienen que se han detectado hasta el 20 % de casos de cáncer de pulmón en pacientes que nunca fumaron. Y se recomienda un mayor uso de esta herramienta, entre otros procedimientos.

“Las pruebas de detección son una herramienta que salva vidas y que está siendo infrautilizada de manera crítica”, según el Colegio Americano de Cirujanos (ACS), mientras las personas con esta enfermedad deben ajustar su estilo de vida a sugerencias médicas, físicas y emocionales para tolerar mejor los tratamientos.

EPOC, la más frecuente y de más mortalidad

La EPOC es considerada la más frecuente de las enfermedades de pulmón, la de mayor mortalidad y una de las principales en EEUU.

En este país, la afección pulmonar ha sido diagnosticada en al menos 16.5 millones de adultos, lo cual la ubica como uno de las mayores preocupaciones para la salud pública.

Es considerada la enfermedad silenciosa del fumador o fumadora mayor de 65 años de edad. También es la más desconocida, aunque es crónica y progresiva en el tiempo.

Las personas que tienen EPOC no saben muchas veces que la padecen. Experimentan dificultades persistentes para respirar, agotamiento cuando caminan o hacen algún esfuerzo y sienten una opresión en el pecho. Pero, aun así, descuidan la atención médica.

Según estudios especializados, la exposición prolongada al carbono negro y a partículas finas inflama y estrecha las vías respiratorias de forma irreversible, al acumularse depósitos de carbono en las células pulmonares, la cual acelera el deterioro de la función respiratoria y disminuye la esperanza de vida.

Uno de sus tipos es el enfisema, que consiste en la destrucción de las paredes de los alvéolos y por ello se reduce la capacidad de los pulmones para intercambiar oxígeno.

Aunque no tiene cura tras diagnosticarse la EPOC con la prueba de la espirometría, puede aliviarse con medicamentos broncodilatadores y corticoides inhalados, rehabilitación pulmonar y la llamada Oxigenoterapia en los casos más graves.

Vivir con EPOC representa para las personas un compromiso diario en busca de detener el progreso negativo de esta enfermedad y mejorar la calidad de vida en la medida de lo posible.

Abandonar totalmente el hábito de fumar, evitar respirar el humo del tabaco o de quemas y productos químicos, son una de las sugerencias médicas claves contra el EPOC.

También se recomienda protegerse del frío extremo, de los cambios bruscos de temperatura y evitar respirar los aires gélidos de otoño y del invierno.

FUENTE: Con información de thelancet.com; American College of Surgeons;; medicinenet