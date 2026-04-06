La metformina ayuda a hombres con cáncer de próstata a controlar el peso

MIAMI.- Un segundo uso se le puede dar al fármaco metformina , utilizado para controlar la diabetes, principalmente el tipo II, y el nivel de la glucosa en sangre, y es ayudar a los hombres con cáncer de próstata a controlar el peso y a la vez, replicar los beneficios del ejercicio en pacientes que padecen esta patología.

Este fue el resultado de un estudio realizado por un equipo de investigadores la Facultad de Medicina Leonard M. Miller de la estadounidense Universidad de Miami, porque la metformina eleva los niveles de una molécula clave para el equilibrio energético y el peso, aun cuando los pacientes no realizan actividad física.

SALUD El ejercicio físico puede reducir hasta un 33% la mortalidad en cáncer de próstata

El trabajo publicado en la revista especializada EMBO Molecular Medicine, se precisa que la metformina podría ayudar a contrarrestar el estrés metabólico de la terapia hormonal, cuando la fatiga y otros efectos secundarios suelen limitar la actividad física, que es una de las formas más fiables de mantener la salud durante el tratamiento oncológico.

El ejercicio ayuda a regular el peso, el azúcar en sangre y la salud cardiovascular, factores que influyen en cómo se sienten los pacientes durante la terapia y en su recuperación posterior. No obstante, para muchas personas con cáncer, realizarlo regularmente no siempre es factible, ya que la fatiga, la terapia hormonal, el dolor y una enfermedad avanzada pueden limitarlo precisamente cuando la salud metabólica cobra mayor importancia.

"Este estudio refleja lo que es posible cuando la ciencia de laboratorio, la biología metabólica y la investigación clínica se combinan intencionalmente para realizar estudios transdisciplinarios", afirmó el investigador del Centro Integral del Cáncer Sylvester y primer autor de este estudio, el doctor Marijo Bilusic. "Este estudio refleja lo que es posible cuando la ciencia de laboratorio, la biología metabólica y la investigación clínica se combinan intencionalmente para realizar estudios transdisciplinarios", afirmó el investigador del Centro Integral del Cáncer Sylvester y primer autor de este estudio, el doctor Marijo Bilusic.

No obstante, este hallazgo no sugiere que una píldora pueda reemplazar la actividad física, pero sí ofrece información sobre las vías internas que subyacen a los beneficios metabólicos del ejercicio y cómo estas podrían seguir activándose cuando el movimiento es limitado.

"El resultado no es un nuevo biomarcador de cáncer, sino una comprensión más clara de cómo un fármaco de uso común puede favorecer la salud metabólica durante el tratamiento del cáncer de próstata", ha aclarado.

Molécula de la energía

El medicamento logró aumentar los niveles de N-lactoil-fenilalanina (Lac-Phe), una molécula que el cuerpo fabrica cuando necesita más energía.

Lac-Phe aparece cuando el lactato, que se produce al hacer esfuerzo, se une a la fenilalanina, un aminoácido que forma parte de las proteínas.

En estudios preclínicos y en las primeras fases de investigación en humanos, se observó que niveles más altos de Lac-Phe se asocian con una reducción del apetito y una mejora del control del peso, dos efectos comúnmente vinculados a la actividad física regular.

Sin embargo, han descubierto que los niveles de esta molécula se elevan en personas que toman metformina, incluso en ausencia de actividad física. "Para los pacientes cuyos tratamientos o síntomas limitan la actividad física, ese tipo de efecto podría ser especialmente significativo", puso de manifiesto Bilusic.

"Favorecer la salud metabólica puede influir en la tolerancia de los pacientes al tratamiento y en su bienestar a lo largo del tiempo", afirmó la doctora Priyamvada Rai. "Favorecer la salud metabólica puede influir en la tolerancia de los pacientes al tratamiento y en su bienestar a lo largo del tiempo", afirmó la doctora Priyamvada Rai.

Agregó que: "Lo alentador de este trabajo es que nos recuerda que la atención oncológica no se trata solo de atacar los tumores, sino también de brindar apoyo integral al paciente".

La médica destacó que al comprender mejor cómo los tratamientos afectan el metabolismo, se puede "comenzar a identificar maneras de ayudar a los pacientes a mantener su fortaleza, resiliencia y calidad de vida a lo largo de su tratamiento".

Señales del cuerpo, caminos de la medicina

Los investigadores observaron que la metformina elevó Lac-Phe en pacientes sin actividad física, y que los valores alcanzados eran parecidos a los que se ven luego de una sesión exigente de ejercicios.

Este dato llamó la atención porque muestra que ciertas rutas metabólicas pueden activarse incluso cuando no hay movimiento.

El objetivo es explorar si existen formas de proteger la salud metabólica en pacientes que no pueden hacer ejercicio debido a los tratamientos o a otros problemas.

La investigación también comprobó que los niveles de Lac-Phe elevados por la metformina no se vincularon con cambios en el antígeno prostático específico (PSA), el análisis de sangre que se usa para seguir la evolución del cáncer de próstata.

Esto significa que, aunque la molécula se relaciona con el metabolismo y el peso, no afecta directamente al tumor.

Además de Lac-Phe, la metformina elevó otra sustancia llamada GDF-15, aunque la relación de esta molécula con los cambios de peso fue menos clara.

El profesor David Lombard, del área de epigenética, agregó que estudiar el metabolismo celular ayuda a comprender el impacto de la metformina en personas con cáncer de próstata.

Los resultados se confirmaron en distintos contextos clínicos y también en pacientes tratados con otras terapias metabólicas.

Esto sugiere que Lac-Phe podría reflejar un ajuste más amplio del metabolismo, no solo un efecto exclusivo de la metformina.

La potencial utilidad de la metformina en pacientes con cáncer de próstata abre una nueva línea de investigación sobre cómo los medicamentos pueden apoyar el metabolismo cuando la actividad física no es posible o resulta muy difícil.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eleconomista/status/2041209193382965617?s=20&partner=&hide_thread=false Internacionales | Este hallazgo no sugiere que una píldora pueda reemplazar la actividad física, pero sí ofrece información sobre las vías internas que subyacen a los beneficios metabólicos. https://t.co/uZkhTK31uL — El Economista (@eleconomista) April 6, 2026

La metformina y el cáncer

Desde que un estudio de 2005 revelara que los pacientes diabéticos que tomaban metformina presentaban menores tasas de cáncer, los oncólogos se han mostrado entusiasmados ante la posibilidad de utilizar este fármaco para la diabetes, económico, seguro y ampliamente utilizado, para prevenir o retrasar el desarrollo de muchos tipos de cáncer.

Sin embargo, en los estudios sobre el cáncer de próstata, la eficacia de la Metformina ha sido inconsistente: algunos estudios informan de una menor incidencia de cáncer de próstata entre los hombres que usan Metformina, mientras que otros no encuentran ninguna relación.

FUENTE: Con información de Europa Press e Infobae