Diagnóstico precoz a partir de los 50 años es clave para atender cáncer de próstata

El cáncer de próstata es el más común en el hombre, más no la primera causa de muerte

MIAMI.- La atención oportuna es clave para el diagnóstico del cáncer de próstata. De allí la recomendación médica de acudir a la consulta especializada a partir de los 50 años.

"Es fundamental que el hombre sea consciente y entienda que en torno a los 50 años debe acudir a su especialista de atención primaria o al urólogo, que suele ser la puerta de entrada para hacer el diagnóstico" , señaló Daniel Pérez, especialista del Servicio de Urología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, España.

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La detección temprana puede cambiar el destino del cáncer de próstata y mejorar significativamente las opciones de tratamiento. En esto proceso también es importante acompañar a los pacientes con información rigurosa y un entorno de profesionales sanitarios que permita tomar las decisiones adecuadas.

La próstata es una glándula masculina que está ubicada debajo de la vejiga y delante del recto. Detrás de la próstata están las vesículas seminales que producen la mayor parte del líquido del semen.

El cáncer de próstata es la neoplasia maligna más diagnosticada a nivel mundial y la sexta causa principal de muerte por cáncer en hombres, registra la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

El diagnóstico de esta enfermedad se basa principalmente en la prueba del antígeno prostático específico (PSA) y en las biopsias de tejido prostático guiadas por ecografía transrectal (TRUS).

Supervivencia de la enfermedad

La innovación terapéutica dentro del cáncer de próstata permite que los tratamientos sean más precisos, focales y validados, y gracias a ella, es posible curar a un porcentaje muy alto de pacientes con muy pocas secuelas en enfermedad localizada.

En los primeros estadios de la enfermedad, cuando el cáncer está localizado, las posibilidades de supervivencia a los cinco años son de un 96,8 por ciento y se mantienen en un 95 por ciento a lo largo de los 10-15 años siguientes.

Los principales factores de riesgo conocidos para el cáncer de próstata incluyen la edad, la etnia, la obesidad y los antecedentes familiares.

Para dar con esta enfermedad se requiere de una evaluación exhaustiva, pero dentro de los síntomas que presentan están los siguientes:

- Dificultad para orinar.

-Flujo de orina débil o o interrumpido.

-Micción frecuente, especialmente durante la noche.

- En etapas avanzadas, el cáncer de próstata puede presentar debilidad, pérdida involuntaria de peso y dolor de espalda.

FUENTE: Con información de Europa Press/Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos