MIAMI.- La adaptación escolar trasciende el ámbito familiar y el momento en que un niño deja de llorar al separarse de sus padres. Es un proceso relacionado con el desarrollo infantil, la estabilidad de las familias, la continuidad laboral de los padres y la calidad de las experiencias educativas. Acompañarlo requiere coordinación entre quienes cuidan y educan al niño.

Ante esta necesidad, María Gabriela Graterol, conocida en las redes sociales como Teacher Gaby , desarrolló El Primer Gran Paso, un método de acompañamiento para la adaptación escolar en la primera infancia. La propuesta reúne herramientas para que familias y escuelas preparen unidas esta transición y mantengan una comunicación clara durante el proceso.

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Graterol es educadora infantil con 25 años de experiencia y dirige el programa educativo de TinMarín Miami, un centro de enriquecimiento y tutorías donde acompaña a niños y orienta a sus familias durante la transición escolar. El método se aplica en este centro y ya está siendo implementado en otros colegios de Florida.

A lo largo de su trayectoria, la educadora identificó una situación recurrente: padres que llegan al inicio escolar sin saber cómo preparar la separación o despedirse, y equipos educativos que necesitan establecer un plan compartido con las familias para recibir y acompañar a cada niño.

El Primer Gran Paso nació para responder a esa necesidad de coordinación. El método organiza el acompañamiento en cinco momentos: anticipar, conocer, soltar, sostener y volver, que pueden repetirse o ajustarse según la respuesta y las necesidades de cada niño.

“El llanto al separarse es frecuente y, por sí solo, no significa que el niño no esté listo, que la familia lo esté haciendo mal ni que la escuela sea la equivocada”, señala Graterol en la publicación que desarrolla el método.

Desde esta perspectiva, la adaptación se observa durante toda la jornada: si el niño acepta consuelo, construye confianza con algún adulto, explora, participa en actividades y comunica lo que necesita. La ausencia de llanto, por sí sola, no permite conocer cómo está viviendo la experiencia.

Para facilitar su aplicación, el método incluye 28 actividades y nueve fichas prácticas para preparar rutinas, establecer un ritual de despedida, reconocer emociones, registrar observaciones y facilitar la comunicación entre el hogar y la escuela. Estos recursos se reúnen en una guía dirigida a padres, docentes y equipos directivos, y pueden adaptarse a las características de cada comunidad educativa.

Proceso explicado

La propuesta también reconoce que los adultos necesitan orientación. Contar con acuerdos sobre la llegada, la persona que recibirá al niño y la forma de compartir información puede ayudar a las familias a afrontar la transición con mayor claridad y a los docentes a organizar el acompañamiento.

“El progreso no es una línea recta. Un día difícil después de uno tranquilo no borra lo avanzado”, recuerda la autora.

El Primer Gran Paso es una propuesta educativa basada en la experiencia profesional de Graterol. Respeta los ritmos individuales, no promete resultados en un número fijo de días y no sustituye una evaluación profesional cuando sea necesaria.

El método El Primer Gran Paso está disponible en Amazon en una guía dirigida a familias y escuelas. Su creadora también pone estas herramientas a disposición de instituciones educativas interesadas en conocer la propuesta y explorar su aplicación.

María Gabriela Graterol, conocida como Teacher Gaby, es educadora infantil con 25 años de experiencia acompañando a niños y familias en sus primeras experiencias escolares. Radicada en Miami, dirige el programa educativo de TinMarín y es creadora del método El Primer Gran Paso.