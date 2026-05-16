Ayuno intermitente no siempre es bueno en adultos mayores, sepa cuándo es perjudicial

MIAMI. - El ayuno intermitente o la ingesta limitada de alimentos durante ocho horas se ha convertido en una práctica común en quienes buscan bajar de peso, pero en adultos mayores de 60 años de edad no siempre proporciona beneficios y seguro para la calidad de vida en esa etapa de longevidad, según nuevas investigaciones científicas.

Un análisis con base en 31 estudios realizado por un equipo profesional reveló que la moderación en esa estrategia, como opción de dieta sin perder tanta fuerza y masa muscular, puede ser factor diferenciador entre un envejecimiento saludable y otro con riesgos inesperados, se informó.

SALUD El ayuno intermitente facilita la regulación hormonal en mujeres con síndrome de ovario poliquístico

CONTENIDO PATROCINADO Diabetes tipo 2 en adultos mayores: lo que necesitas saber para prevenir complicaciones

El estudio, publicado en la revista Nutrients, especializada en nutrición clínica, ha abierto un debate sobre hasta qué punto es seguro el ayuno intermitente en las personas mayores.

Ayuno intermitente seguro

El equipo liderado por el investigador español Sergio Couto-Alfonso identificó que el ayuno en protocolos moderados, como comer en una franja de ocho horas hasta 16, y el Sunnah, ofrecen a los adultos buenos resultados para reducir el paso sin riesgos de perder masa muscular, en condiciones de seguridad en el corto plazo.

Incluso, la investigación estableció que la práctica en forma intermitente y con cautela puede ser beneficiosa para la salud cardíaca e incluso fortalecer la memoria en personas mayores.

Sin embargo, ensayos clínicos analizados por los especialistas indicaron que el ayuno intermitente no siempre es seguro y puede resultar riesgoso en algunos casos.

AYUNO.jpg

Riesgos en adultos mayores

Según el análisis científico, los períodos de alimentación demasiado estrictos pueden ser contraproducentes y estar asociados a la mortalidad cardiovascular de la población adulta vulnerable.

Datos utilizados en el estudio mostraron que los adultos que restringieron la ingesta de alimentos a menos de diez horas diarias o mantuvieron ayunos superiores a 12,38 horas enfrentaron un 58% más de mortalidad cardiovascular y puntuaciones de función cognitiva reducidas, según el reporte.

“La advertencia es clara: en adultos mayores, la moderación no es solo recomendable, sino necesaria”, aseguró la estudio como primera recomendación a seguir por las personas que adoptan este tipo de ayuno.

Más recomendaciones

Los especialistas también sugirieron consultar con un médico antes de modificar la dieta, especialmente si padecen enfermedades crónicas o siguen tratamientos farmacológicos.

También indicaron la necesidad de hacer seguimiento a largo plazo del ayuno intermitente y su impacto en personas mayores con diferentes niveles de fragilidad.

Además, recomiendan a quienes inician el ayuno intermitente comenzar con un lapso de diez horas y observar la respuesta del cuerpo, siempre que sea con supervisión médica.

El ayuno puede servir como un método no médico para lograr un envejecimiento saludable con una gestión adecuada del peso y mejorar la salud mental en los adultos mayores, pero la moderación y la vigilancia médica resultan fundamentales en las personas mayores, concluyó el estudio.

FUENTE: Con información de Nutrients; Infobae