Conocer cuáles son los trastornos con carga hereditaria es clave para la salud mental

MIAMI. - Al menos una de cada cinco personas en los Estados Unidos presenta algún tipo de trastorno mental , desde la ansiedad hasta otras afecciones más graves, según la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA, por sus siglas en inglés), y muchas de ellas traen consigo una carga de herencia que no siempre se sospecha.

Decirle a una persona: ‘estás loca’, aunque sea en broma de mal gusto, implica un peso enorme y puede ser un desafío para la salud mental.

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Los trastornos o enfermedades mentales son variados y pueden estar generadas por múltiples cambios o alternaciones genéticas y también por factores externos, según estudios médicos publicados.

Herencia o genética

Y, en este contexto, es importante aclarar que toda enfermedad hereditaria es genética, pero no toda de origen genético es hereditaria.

Varios de los los trastornos que pueden mencionarse son cuadros de estrés en diversa intensidad, traumas e incluso consumo de estupefacientes, los cuales pueden ser abordados por psicólogos clínicos o psiquiatras, según el caso.

Sin embargo, existen enfermedades con mayor peso hereditario que exigen un abordaje médico especializado de forma puntual.

Entre las más importantes, psiquiatrías mencionan la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno del espectro autista (TEA), la depresión severa y el síndrome de Tourette. Una persona con este tipo de trastornos hereditarios debe plantearse seriamente la posibilidad de concebir hijos y si ya los tiene conocer cuál es el riego de transmitírselos, para saber cómo actuar, según aconsejan instituciones especializadas.

Muestra en Estados Unidos

Según el Instituto Nacional de Salud Mental, el 25 % de los adultos de 18 años de edad y más, y el 13 % de los niños de entre ocho a 15 años de edad en Estados Unidos son diagnosticados con un trastorno mental cada año, en función de las características y síntomas que presenta el paciente en consulta.

El estudio publicado por la organización Healthy Children diseccionó la salud mental e indicó que el 1% de la población padece esquizofrenia; entre el 2% y 5% presenta trastorno bipolar; mientras que un 10 % sufre de depresión.

Además, el trastorno del espectro del autismo (TEA) afecta a 1 de cada 68 niños mientras que el trastorno de hiperactividad por déficit de atención (TDAH) se manifestó en un 5 % u 11 % de los estadounidenses.

“La probabilidad de que una persona tenga un trastorno mental específico es mayor si otros miembros de la familia tienen el mismo trastorno mental y puede haber diferencias considerables en la gravedad de los síntomas entre los miembros de tal familia”, afirma el estudio publicado por la organización.

“Esto significa que una persona de la familia puede tener un caso leve y otra un caso más grave del trastorno mental. Los trastornos mentales, sin embargo, no siguen los patrones típicos de herencia”.

En todo caso, deja claro que no existe un único factor genético que provoque un trastorno mental, razón por la cual es difícil para los médicos determinar el riesgo de herencia o transmisión a los hijos.

No hay un único interruptor genético que al encenderse provoque un trastorno mental. Por consiguiente, es difícil para los médicos determinar el riesgo de una persona de heredar un trastorno mental o transmitírselo a sus hijos.

Trastornos hereditarios más frecuentes

*La esquizofrenia: es un trastorno mental “grave y crónico” que afecta al 1 % de la población mundial y de EEUU y se provoca en la persona una desconexión con la realidad, según la Clínica Mayo. Se expresa en forma de alucinaciones, creencias falsas, pero también con apatía, aislamiento social y problemas de atención.

Estudios psiquiátricos identifican entre sus causas una “alta heredabilidad” con antecedentes familiares y también estrés psicosocial, además de desequilibrios en la dopamina y otros neurotransmisores cerebrales. Y aunque no tiene cura, es tratable y manejable, según la WHO.

*Trastorno bipolar o depresión maníaca: es una afección crónica de salud mental que altera el ánimo, la energía y la actividad de una persona que puede ir desde una euforia o exaltación emocional a una profunda tristeza en un solo momento, y la padecen personas de 25 años en promedio.

Su origen puede hallarse en factores hereditarios como genéticos. De hecho, una investigación internacional en 2025, considerado el mayor estudio hasta la fecha, identificó 36 genes que alteran la función cerebral y están implicados en la alteración de la función cerebral que da paso a este trastorno en sus dos tipos, según la revista Nature.

Otras afecciones de la salud mental

*Trastorno del Espectro Autista (TEA): es genético y, en gran medida, también hereditario, aunque esto no significa que se transmita de padres a hijos en forma automática, según el Instituto Austim Speacks.

Este tipo de trastorno, de múltiples síntomas, deriva en la mayoría de los casos a una combinación de muchas variantes genéticas a menudo comunes; en otros casos se producen como por la alteración de un único gen y en este caso suele ocurrir una” mutación de novo”, no transmitida por los progenitores, afirma un trabajo de la página especializada Genotipia.com.

*Depresión severa: estudios indican que no es hereditaria directamente, aunque puede aumentar el riesgo, pero sí tiene una fuerte carga genética y de predisposición, a lo que se suman factores externos “estresantes”.

Estudios realizados sobre este trastorno a familias indicaron que cerca de la mitad del riesgo de desarrollar la enfermedad “se relaciona con la variación genética entre las personas y la otra mitad depende de factores ambientales y de la historia de vida”.

*Síndrome de Tourette: es un trastorno mental complejo que comienza a manifestarse generalmente entre los 2 años y 15 años de edad con variados tics nerviosos o motores, como excesivos parpadeos, muecas, sacudidas de cabeza o de extremidades y al menos un tic vocal o fónico como el carraspeo.

Se debe a causas genéticas, es decir, alteraciones de genes que afectan el sistema nervioso central y también hereditarias, como la transmisión de progenitores a hijos. Puede aparecer junto con otras afecciones como el de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), y el Obsesivo-Compulsivo (TOC), además de depresión, según se informó, por lo que su abordaje es estrictamente terapéutico.

FUENTE: Con información de MayoClinic.org; healthychildren.org;