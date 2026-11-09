lunes 9  de  noviembre 2026
SALUD

¿Le duele el corazón o lo tiene "partío"? Enfermedades que lo afectan

Este órgano del cuerpo humano puede presentar cardiopatías o enfermedades cardiovasculares que afectan su funcionamiento

A medida que se avanza en edad, el corazón va perdiendo elasticidad.(Pixabay)

A medida que se avanza en edad, el corazón va perdiendo elasticidad.(Pixabay)

Por Ascensión Reyes

MIAMI — El corazón es considerado una máquina casi perfecta, o una bomba que mueve fluido (la sangre) desde un punto de entrada hasta uno de salida.

La entrada es la diástole: se produce cuando el corazón se relaja y sus cavidades se llenan de sangre, y la salida, denominada sístole, se produce cuando el músculo cardíaco se contrae y expulsa la sangre.

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En realidad, funciona como dos bombas. La derecha, que recibe la sangre pobre en oxígeno, la impulsa a los pulmones y ahí se envía la oxigenada; y la izquierda, la sangre rica en oxígeno, la bombea a todo el cuerpo y así se distribuyen oxígeno y nutrientes a los tejidos.

Este órgano tiene el tamaño de un puño y pesa entre 250 y 350 gramos; depende del peso corporal y del sexo. Puede variar con la edad. No es de color rojo, sino marrón parduzco.

La frecuencia cardíaca normal en reposo es de entre 60 y 100 latidos por minuto. Lo normal es entre 60 y 80 pulsaciones; 100 ya serían muchas.

Así que cuando le duela el corazón o sienta que lo tiene “partío” y no sea por amor, obedece a enfermedades o padecimientos que se denominan cardiopatías y pueden catalogarse de distintas maneras: por su origen o por la parte del corazón y la función que afectan. No hay una clasificación en la cual se puedan encasillar todos los casos.

De acuerdo con el origen:

*Congénitos: están presentes desde el nacimiento y afectan la estructura o funcionamiento del corazón.

*Adquiridos: se desarrollan durante la vida. Sus causas pueden incluir enfermedades de las arterias, infecciones, otros padecimientos o factores relacionados con el estilo de vida.

De acuerdo con la estructura o función afectada

*Coronarias o isquémicas: afectan las arterias que llevan sangre y oxígeno al músculo cardíaco. Ejemplos son: la enfermedad coronaria, angina de pecho e infarto de miocardio.

*Trastornos del ritmo o arritmias: se compromete el sistema eléctrico que coordina los latidos del corazón. Síntomas: latidos demasiado rápidos, lentos o irregulares.

*Valvulares o valvulopatías: afectan las válvulas que regulan el paso de la sangre. Dentro de este grupo se incluyen: estenosis —una válvula no abre suficientemente— e insuficiencia o regurgitación —permite que la sangre retroceda—.

*Del músculo cardíaco o miocardiopatías: tal como su nombre lo indica, comprometen al músculo del corazón y su capacidad para funcionar adecuadamente. Ejemplos: alteraciones en las que el músculo se engrosa o cambia su estructura y dificulta el bombeo de la sangre.

*Inflamatorias o infecciosas: causan trastorno en el músculo, el revestimiento interno o el saco que rodea el corazón. Causan miocarditis, endocarditis y pericarditis, respectivamente.

*Cardiopatías congénitas: afectan la estructura cardíaca desde el nacimiento. Ejemplos: defectos en las paredes que separan las cavidades u otras malformaciones.

*Insuficiencia cardíaca: reduce la capacidad del corazón para bombear suficiente sangre para las necesidades del organismo.

En la literatura médica, algunos profesionales en vez de “enfermedades cardiovasculares” utilizan el término: “enfermedades del corazón” porque también se incluyen trastornos de los vasos sanguíneos, como la enfermedad arterial periférica y las enfermedades cardiovasculares.

También explican que la clasificación no es excluyente porque un tipo de patología puede superponerse a otra. La afectación del músculo del órgano puede ocasionar insuficiencia cardíaca.

Las más y las menos peligrosas

La doctora Liliana Núñez, cardióloga infantil del Hospital Municipal Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, en República Dominicana, explica que entre las enfermedades más comunes y menos riesgosas dentro del ámbito de las congénitas están: comunicación interventricular y comunicación interauricular.

“Se producen por un defecto de formación durante la gestación de estructuras anatómicas del corazón. La comunicación interauricular es por defecto de formación del septum interauricular (membrana interauricular) (CIA) y, dependiendo de la porción donde ocurre el defecto, hay diferentes tipos. Mientras que en la comunicación interventricular (CIV) el defecto es a nivel de los cojinetes endocardios y septum interventricular. Dependiendo de a qué nivel del septum está el defecto, recibe un nombre diferente: “la comunicación interventricular”, acota.

Núñez precisa que en el grupo de las más peligrosas o cardiopatías cianógenas están: tetralogía de Fallot (CIV) y transposición de grandes arterias, ambas de origen congénito.

“Pericarditis, endocarditis y, miocarditis, producidas como efecto o secuela de un proceso infeccioso o inflamatorio que afecte de manera secundaria al miocardio o al pericardio. En el caso de la endocarditis, el proceso infeccioso se aloja en las cavidades cardíacas y crea vegetaciones bacterianas que dañan el tejido valvular”, advierte.

Diferencias entre algunas patologías

*Soplo: ruido anormal, que se produce cuando la sangre hace más ruido del normal al pasar por las válvulas del corazón.

Hay soplos que se producen porque las válvulas del corazón no se abren bien —soplos de estenosis— y otros que se producen porque no cierran de forma adecuada —soplos de insuficiencia—.

*Angina de pecho: no le llega la sangre que necesita al corazón y es un déficit transitorio y un dolor limitado en el tiempo.

*El infarto: tampoco le llega la sangre suficiente al órgano, pero es un proceso en el cual el déficit de irrigación se mantiene en el tiempo y da lugar a una zona del corazón que se muere o que se infarta. Una parte muere porque esa alteración en el flujo de sangre se mantiene más tiempo.

La edad también causa daños

A medida que una persona avanza en edad, el corazón va perdiendo elasticidad. Va envejeciendo como la piel y otros, muchos tejidos. Se pierde masa muscular, células musculares, como en otros músculos del cuerpo.

Además, se suma la aterosclerosis en las arterias coronarias que es la grasa que se va posando en ellas y que la hace aumentar el grosor, lo que va limitando el flujo de sangre.

FUENTE: Con información de EFE Salud/ Sociedad Española de Cardiología/Medineplus

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