miércoles 11  de  noviembre 2026
ISRAEL

Netanyahu: "Cese de ayuda militar de EEUU fue acordada con Trump"

"La iniciativa conjunta del primer ministro Netanyahu y el presidente Donald J. Trump demuestra la solidez de la alianza entre ambos países y su capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes", revela un informe de la oficina del líder israelí

Imagen de una demostración operativa del Sistema de Armas Láser (LaWS).

Imagen de una demostración operativa del Sistema de Armas Láser (LaWS).

AFP
Por Julián Varela

La oficina del primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, insistió este miércoles en que la eliminación de la ayuda militar estadounidense a Israel es una iniciativa acordada con el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.

Netanyahi defendió que la economía israelí tiene suficiente fortaleza para prescindir de manera progresiva de esa asistencia.

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En un comunicado, la oficina de Netanyahu se refiere a las palabras hace una semana de Trump, cuando habló de la interrupción de los casi 4.000 millones de dólares anuales que Estados Unidos destina en ayuda militar a Israel, al considerar que el país "ya no necesita" esa asistencia por su prosperidad económica.

El líder opositor israelí Gadi Eisenkot, encargado de formar Gobierno tras las elecciones en Israel, acusó entonces a Netanyahu de poner en peligro la relación estratégica del país con Estados Unidos y exigió explicaciones a la ciudadanía sobre los cambios en el marco de cooperación entre ambos países.

"Israel cuenta con una economía fuerte y estable"

"La iniciativa conjunta del primer ministro Netanyahu y el presidente Donald J. Trump demuestra la solidez de la alianza entre ambos países y su capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes", defiende la oficina del primer ministro en su comunicado de este miércoles.

Y añade que "Israel cuenta con una economía fuerte y estable", y que ambos países "están dando un paso significativo para pasar de la ayuda a la colaboración".

La nota recuerda que Netanyahu ya habló del asunto en mayo durante una entrevista con la cadena CBS, cuando dijo que quería reducir gradualmente la ayuda financiera militar estadounidense "hasta cero", un proceso que planteó completar en un plazo de diez años.

Este lunes, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó en París que Trump quiere que la financiación militar estadounidense a Israel termine "lo antes posible". La nota de la oficina de Netanyahu pone de relieve que Rubio también expresó ese día que esta medida la propuso Israel.

FUENTE: Con información de AFP.

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