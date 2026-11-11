El turismo en Miami-Dade genera 23.000 millones de dólares

MIAMI.- El turismo continúa desempeñando un papel fundamental en la economía del condado de Miami-Dade . En 2025, los gastos de los visitantes alcanzaron los 23.000 millones de dólares, un aumento del 4% respecto al año anterior y un 27% por encima de los niveles registrados antes de la pandemia, en 2019.

Las cifras fueron presentadas durante la reunión anual de la Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB), celebrada el 10 de noviembre en Nu Stadium, en Miami Freedom Park. El encuentro reunió a más de 700 representantes de la industria turística, funcionarios gubernamentales y miembros comunitarios para conocer el impacto económico del sector y analizar sus perspectivas para los próximos años.

Según la entidad, Miami-Dade recibió aproximadamente 28 millones de visitantes durante 2025. Los gastos realizados en hoteles, restaurantes, comercios, transporte y entretenimiento generaron una importante actividad económica.

La industria también contribuyó a sostener aproximadamente 216.000 empleos, equivalentes al 10% del total de puestos de trabajo locales, y generó unos 5.300 millones de dólares anuales en ingresos fiscales para los gobiernos del condado, estatal y federal.

La contribución económica del turismo también se refleja en el ahorro de los hogares. La GMCVB estima que los ingresos fiscales generados por los visitantes permiten un ahorro promedio anual en impuestos sobre las ventas de 2.300 dólares por hogar, o 809 dólares por residente.

Los viajes de ocio representaron el 71% del total de visitantes, mientras que los viajeros nacionales constituyeron el 78% de las llegadas. Los residentes de Florida representaron el 32% del total, mientras que los visitantes internacionales aportaron el 22% restante.

La demanda internacional también mantuvo una evolución positiva durante el primer semestre de 2026, cuando Greater Miami y Miami Beach recibieron 3,2 millones de visitantes internacionales, un incremento del 3% respecto al mismo período de 2025.

Colombia, Canadá, Brasil, Reino Unido y México encabezaron la lista de los principales mercados internacionales de visitantes que pernoctan en el destino. Entre los mercados nacionales destacaron Nueva York, Washington D. C., Boston, Chicago y Atlanta.

El segmento de reuniones y convenciones también contribuyó a los resultados del destino. Durante el año fiscal 2025-2026 se reservaron 785 reuniones y convenciones en distintos puntos de Miami-Dade, que representaron aproximadamente 520.000 noches de hotel y atrajeron a 586.379 asistentes. Las reservas futuras se extienden hasta 2034.

El desempeño hotelero fue otro de los aspectos destacados del encuentro. David Whitaker, presidente y director ejecutivo de la GMCVB, señaló que Greater Miami y Miami Beach se situaron entre los seis principales mercados hoteleros de Estados Unidos en ocupación y entre los cuatro primeros en tarifas diarias promedio, que aumentaron un 9% interanual.

De cara al futuro, la entidad identificó importantes encuentros internacionales, competencias deportivas y acontecimientos culturales que contribuirán a atraer visitantes y ampliar la proyección internacional del destino.

Entre las convenciones programadas o previstas figuran Adobe MAX, en noviembre de 2026; la cumbre del G20, en diciembre de 2026; y PCMA Convening Leaders, en enero de 2027. También se espera que la apertura del Grand Hyatt Miami Beach Convention Center Hotel, prevista para finales de 2027, amplíe la capacidad de la zona para recibir reuniones y eventos de gran envergadura.

El calendario deportivo incluirá la semifinal del College Football Playoff, que se celebrará en enero de 2027 como parte del Capital One Orange Bowl; el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami; el Miami Open presentado por Itaú; el 25 aniversario del Life Time Miami Marathon; el NASCAR Championship Weekend en Homestead-Miami Speedway; el Banana Ball World Tour 2027; y la FIFA Women's Champions Cup Miami 2027.

La programación artística y cultural seguirá siendo otro componente importante del atractivo del destino. Art Basel Miami Beach y propuestas como Noche de Arte y No Vacancy Miami Beach llevarán exposiciones y experiencias creativas a hoteles y otros espacios. La oficina también prevé prestar especial atención a la promoción de la escena musical de Miami.

La reunión anual también puso de relieve la importancia de las alianzas entre organizaciones turísticas, empresas locales e instituciones públicas para mantener la competitividad internacional de la región.

Entre los anuncios institucionales destacó la incorporación de Jonathan Daniels, director y principal ejecutivo de PortMiami, como nuevo miembro de la junta directiva de la GMCVB. Daniels cuenta con más de tres décadas de experiencia en transporte marítimo, logística y desarrollo económico.

Mientras Miami-Dade se prepara para otro año de intensa actividad turística, las cifras presentadas durante el encuentro confirman que la importancia de esta industria va mucho más allá de los hoteles y las atracciones para visitantes, con repercusiones directas en el empleo, los ingresos públicos, los negocios locales y el conjunto de la comunidad.